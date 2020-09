PAC-MAN GEO : les villes du monde deviennent un terrain de jeu

Doit-on encore le présenter ? Je parle bien sûr du célèbre personnage rond jaune qui s'amuse à manger des petites boules qui se nomme Pac-Man.



Si celui-ci fonctionne très bien sur nos mobiles, il faut savoir que BANDAI NAMCO ne s'arrête pas qu'à son concept d'origine et tente de nouvelles choses.



C'est notamment le cas du futur jeu, PAC-MAN GEO (v1.0.0, 109 Mo, iOS 11.0), qui transformera les rues des grandes villes du monde en un terrain de jeu ! La bande-annonce :

PAC-MAN GEO : sortie prévue le 30 novembre

PAC-MAN GEO permettra aux joueurs de découvrir le monde réel en tant que PAC-MAN !



New York, Paris, Tokyo ... créez un labyrinthe PAC-MAN en choisissant parmi une variété de rues du monde réel. Optez pour le meilleur score dans des rues uniques du monde réel et collectionnez des points de repère de lieux célèbres du monde entier, même dans le confort de votre maison.

Vous l'aurez compris, le jeu vous envoie dans différentes villes du monde, et plus particulièrement dans des rues et quartiers connus afin de les transformer en plateau de jeu Pac-Man.



Le jeu sortira le 30 novembre prochain sous forme de free-to-play.

