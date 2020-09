The Unfinished Swan : sortie surprise sur iOS du jeu de Giant Sparrow

L'un des grands classiques présents sur PlayStation nous fait l'honneur, et la surprise, de rejoindre l'App Store, pour notre plus grand plaisir. En effet, le jeu The Unfinished Swan (v1.0.0, 1 Go, iOS 13.4), développé par Giant Sparrow, est disponible depuis hier soir sur iOS.



Si vous ne le connaissez pas, il faut savoir que l'on parle du studio qui a donné vie à What Remains of Edith Finch. Dans The Unfinished Swan, on plonge dans un mystérieux paysage entièrement blanc qu'il faudra remplir de couleurs.



La bande-annonce du jeu :

Vous incarnerez Monroe, un jeune orphelin de 10 ans, et suivrez un cygne sorti d’un tableau inachevé jusque dans un royaume fantastique tout droit tiré d’un livre d’histoires. Chaque chapitre renferme son lot de surprises, de façons d’explorer le monde, de créatures bizarres (et parfois dangereuses) et de rencontres avec le roi excentrique à l’origine de cet empire.

Entre l'arrivée de Company of Heroes sur iPhone et la sortie surprise de The Unfinished Swan, c'est une très bonne période pour les jeux sur iOS.



L'arrivée de ce dernier sur l'App Store a été rendue possible grâce au travail du studio Annapurna Interactive, spécialiste du portage. On parle d'un jeu d'aventure à la première personne qui a fait ses débuts sur PS3 en 2012, permettant d'explorer un monde magique à la poursuite d'un cygne.



Le jeu avait reçu de nombreux retours positifs à sa sortie !

Télécharger The Unfinished Swan à 5,49 €