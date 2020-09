iPhone 12 Pro : les nouveautés probablement absentes

Medhi Naitmazi

Si l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sont désormais figés du côté d’Apple, les fans doivent prendre leur mal en patience car leur présentation n’est pas prévue avant octobre. Et en attendant, une mauvaise nouvelle vient de tomber : certaines nouveautés attendues ne seront pas disponibles cette année. En premier lieu, le 120 Hz, malheureusement.

L’iPhone 12 Pro privé d’écran 120 Hz

Comme le notent plusieurs leakers dont Jon Prosser, Apple ne devrait pas inclure d’écran 120 Hz sur ses iPhone 12 Pro. Il faudra probablement attendre une année supplémentaire pour l’avoir sur l’iPhone 12s. En effet, Prosser a publié un tweet expliquant que le prototype au nom de code d6x n’a pas passé les tests de production de masse et qu’on pouvait officiellement abandonné tout espoir de le voir cette année. Un coup dur, notamment pour les gamers qui ont vu cette norme se démocratiser ces derniers mois sur les mobiles concurrents et qui arrivent sur les consoles next-gen.

So iPhone 12 will probably arrive without these based on leaks:



- Display with 120hz refresh rate

- bilateral wireless charging

- usb-c

- charger in the box

- earphones in the box

- smaller notch #iPhone12 #iPhone12Pro #iPhone12ProMax #iPhone12Max https://t.co/FRUkXswofI — 9TechEleven (@9techeleven) September 11, 2020

Les autres nouveautés oubliées par Apple

Outre l’affichage 120 Hz qui fluidifie les jeux et les vidéos, les fans peuvent faire une croix sur les nouveautés suivantes d’après 9TechEleven :

Recharge sans fil bilatérale

Port usb-c

Chargeur dans la boîte

Écouteurs dans la boite

Petite encoche

Parmi ces autres évolutions attendues, il est clair que la recharge inversée que l’on voyait déjà venir sur l’iPhone 11 est bien dommage, mais c’est également le cas pour l’encoche ou le port USB-C. Les deux sont demandes par les clients mais Apple n’a pas décidé d’y remédier.

Enfin, le chargeur et les écouteurs n’y seront pas pour réduire les coûts et ainsi conserver le prix de base des iPhone. Mais c’est aussi une manière d’éviter le gaspillage puisque les écouteurs filaires n’ont plus la cote et les prises murales sont déjà en nombre chez les clients. Bien évidemment, la firme fournira un câble de recharge, cet accessoire ayant d’ailleurs une durée de vie limitée.



Finalement, c’est exactement ce que nous annoncions il y a quelques semaines, l’une de nos sources nous ayant confirmé qu’il n’y aurait pas de 120 Hz et que l’encoche resterait identique.



En tout cas, on a hâte de découvrir les iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max !