Monopoly Sudoku : le titre de Marmalade arrive le 23 septembre

Il y a 1 heure

Alban Martin

En farfouillant sur l'App Store, nous sommes tombés sur Monopoly Sudoku, un nouveau titre de Marmalade Game Studio. Après Monopoly Poker, voilà donc un autre dérivé du célèbre jeu de plateau. Le sudoku étant lui aussi très populaire, l'alliance avec l'univers du jeu de 1935 devrait intéresser un certain nombre de joueurs.



Regardez le trailer vidéo :



Monopoly Sudoku bientôt sur mobiles

Mr MONOPOLY vous invite donc à vivre une nouvelle expérience Sudoku ! Pour apprendre, se perfectionner ou tout simplement s'amuser, Monopoly Sudoku a prévu de nombreux modes de jeu. Seul ou à plusieurs, les puzzles s'adaptent à tous les niveaux. Avant d'affronter vos amis ou des joueurs en ligne, vous pourrez passer par l'École de Sudoku. Une fois la phase d'entraînement terminée, il sera temps d'aller participer aux championnats saisonniers ou de défier ses amis. Mais quel rapport avec le Monopoly ? Et bien, à chaque fois que vous montez de niveau, vous vous déplacerez le long du tableau MONOPOLY, débloquant des avatars qui symboliseront votre progression. Et pour monter votre niveau, il faudra relever des défis quotidiens et des duels multijoueurs. A la fin, vous devrez tout posséder, comme sur le jeu classique.



Monopoly Sudoku est un jeu premium, sans publicité ni achat supplémentaire, qui sera vendu 4,49€. Ainsi, vous aurez un accès illimité à toutes les fonctionnalités. C'est l'occasion parfaite pour découvrir le sudoku ou apprendre des techniques avancées pour résoudre les puzzles les plus ardus.

Rendez-vous le 23 septembre sur iOS et Android via le Play Store.

