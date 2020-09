Nvidia rachète ARM pour 40 milliards de dollars

Medhi Naitmazi

C’était une rumeur insistante, Nvidia vient de confirmer l'acquisition du britannique ARM pour 40 milliards de dollars. Si la répartition de l’accord comprend 21,5 milliards en actions, 12 milliards en cash, dont 2 milliards à la signature, 5 milliards en fonction des performances et 1,5 milliards pour les employés en titre Nvidia, c’est surtout SoftBank qui se frotte les mains.

Le propriétaire de l'entreprise qui travaille avec les plus grands comme Apple avec ses conceptions de puces qui servent de base au monde informatique actuel, réalise le plus gros deal de l’année. Par contre, Nvidia doit désormais obtenir le feu vert des régulateurs britanniques, européens, américains et chinois pour entériner l’accord. Et elle a 18 mois pour y parvenir.

SoftBank cède ARM à Nvidia

Si tout se passe comme prévu, SoftBank détiendra un peu moins de 10% de Nvidia à la fin de la transaction. Le rachat par Nvidia, le leader des GPU, ne devrait pas impacter les plans de l’entreprise. ARM sera toujours basée au à Cambridge au Royaume-Uni et va poursuivre sur son modèle économique basé sur des licences ouvertes, tout en maintenant la neutralité vis à vis de la clientèle.



Mais quel intérêt pour Nvidia ? L’américain de Santa Clara ne peut pas se mettre les régulateurs à dos en empêchant sa nouvelle acquisition de travailler avec d’autres entreprises, Apple ayant par exemple une licence perpétuelle pour des puces en architecture ARM64. L’idée de Nvidia est en fait de proposer sa propre technologie au catalogue d'Arm. Une option supplémentaire très intéressante pour booster les ventes du fondeur qui tourne déjà très bien.



Jensen Huang, le CEO de Nvidia, explique vouloir renforcer ses positions dans le secteur de l'intelligence artificielle, mais aussi dans celui des serveurs avec des offres concurrentes d’Intel qui détient 90% du marché. Un nouveau coup dur pour la firme qui a été mis de côté par Apple il y a quelques mois justement.



Jensen Huang a également déclaré :

L'IA est la force technologique la plus puissante de notre époque et a lancé une nouvelle vague d'informatique. Dans les années à venir, des milliards d'ordinateurs exécutant l'IA créeront un nouvel Internet des objets qui sera des milliers de fois plus grand que l'Internet des personnes d'aujourd'hui. Notre combinaison créera une entreprise fabuleusement positionnée pour l'ère de l'IA.



L’acquisition d’ARM par Nvidia est la plus importante de l'histoire sur le marché des semi-conducteurs. Elle dépasse la précédente qui était celle d’ARM par SoftBank justement pour 32 milliards il y a quatre ans. A noter que la partie IoT du groupe n’est pas comprise dans le deal.