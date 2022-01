Sony rachète le studio Bungie pour 3,6 milliards de dollars

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Consoles

Guillaume Gabriel

Décidément, le marché des jeux vidéo n'arrête plus de faire parler de lui en ce moment, notamment grâce aux mastodontes du milieu : Sony et Microsoft. Alors que le géant américain faisait l'annonce du rachat du studio Activision Blizzard deux semaines en arrière, c'est au tour du nippon de dégainer.

En effet, le papa de la PlayStation vient de faire l'acquisition du groupe Bungie, qui est notamment derrière la licence Destiny. Et pour cette transaction, Sony n'a pas hésité à mettre la main à la poche puisqu'on parle d'une transaction de 3,6 milliards de dollars.

Nouveau fracas dans le monde des jeux vidéo : Sony rachète le studio Bungie

Sony Interactive Entertainment a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Bungie pour 3,6 milliards de dollars, dont l'accord permettra au créateur de Destiny de devenir "une filiale indépendante" de SIE dirigée par un conseil d'administration composé de l'actuel PDG et président Pete Parsons et du reste de l'équipe de direction actuelle du studio.



Sony précise tout de même que Bungie restera un studio multiplateforme, qui aura la possibilité "de s'autoéditer et de toucher les joueurs partout où ils choisissent de jouer".



Jim Ryan, président et PDG de Sony Interactive Entertainment :

Nous avons un partenariat solide avec Bungie depuis la création de la franchise Destiny, et je ne pourrais pas être plus heureux d'accueillir officiellement le studio dans la famille PlayStation.



Il s'agit d'une étape importante dans notre stratégie visant à étendre la portée de PlayStation à un public beaucoup plus large. Nous comprenons à quel point la communauté de Bungie est vitale pour le studio et nous sommes impatients de les soutenir pour qu'ils restent indépendants et continuent à se développer. Comme Bungie, notre communauté est au cœur de l'ADN de PlayStation, et notre passion commune pour les joueurs et la création du meilleur endroit pour jouer va maintenant évoluer encore plus.

C'est la seconde fois que Bungie se fait racheter par un géant, puisqu'en juin 2000, Microsoft en faisait l'acquisition pour protéger définitivement la saga Halo. Par la suite, Bungie a retrouvé son indépendance en 2007. Un rachat de plus par Sony qui, en 2021, a mis la main sur Firesprite, Valkyrie, Housemarque ou encore Team Asobi.

Le PDG de Sony a également déclaré que ce n'est pas une réponse précipitée à Microsoft et l'achat d'Activision Blizzard étant donné que cette acquisition est en pourparlers depuis environ 5 mois. De plus, il promet que d'autres rachats sont prévus dans le futur, place à la spéculation.



Pour finir, soulignons les félicitations de la part de Phil Spencer, patron d'Xbox, qui a immédiatement tenu à montrer sa satisfaction envers cette nouvelle.