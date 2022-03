Google rachète l'entreprise de cybersécurité Mandiant pour 5,4 milliards de dollars

Alors que le conflit Russe - Ukraine fait la Une des médias et engendre une masse d'attaques informatiques dans le monde, Google a décidé d'augmenter la sécurité de ses infrastructures en investissant dans une société spécialisée dans la cybersécurité. Comme l'affirmaient de récentes rumeurs, Google confirme aujourd'hui racheter Mandiant.

Une acquisition de 5,4 milliards de dollars

Après le piratage de Nvidia en Californie et de Samsung Electronics en Corée du Sud ces derniers jours, Google ne veut pas être la troisième victime d'une cyberattaque de grande ampleur contre une entreprise de technologie.

Pour se protéger, la firme de Mountain View met toutes les chances de son côté et lance un plan de renforcement de sa sécurité face à ce climat incertain que vit le monde.



La stratégie sélectionnée par Google n'est pas de passer par des recrutements d'experts à travers des offres d'emploi, mais bien un rachat d'une entreprise spécialisée à plusieurs milliards de dollars. Google vient d'annoncer que l’acquisition de la société Mandiant était désormais officielle.



Normalement, Mandiant est évalué à 4,5 milliards de dollars, mais vu dans le contexte actuel, l'entreprise en a profité pour faire monter les enchères et pousser Google à investir 5,4 milliards de dollars. Après tout... La sécurité, ça se paie !

Cette acquisition historique du géant californien va principalement être dédiée à la sécurisation des données sur le Google Cloud. Thomas Kurian le PDG de Google Cloud exprime son point de vue dans un communiqué, on constate un certain soulagement de sa part :

Les organisations du monde entier sont confrontées à des défis de cybersécurité sans précédent, car la sophistication et la gravité des attaques qui étaient auparavant utilisées pour cibler les principaux gouvernements sont maintenant utilisées pour cibler les entreprises de tous les secteurs.

Kurian et l'équipe de Google Cloud affirment être impatients d'accueillir Mandiant et de mettre en place les différentes améliorations sur la suite d'opérations de sécurité et sur les services de conseil. Cette acquisition permettra également d'aider les clients à relever les défis de sécurité les plus importants.

Kevin Mandia, le PDG de Mandiant explique :

Depuis notre fondation en 2004, la mission de Mandiant a été de lutter contre les cyberattaques et de protéger nos clients contre les dernières menaces. À cette fin, nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Google Cloud. Ensemble, nous fournirons une expertise et des renseignements à grande échelle, ce qui changera l'industrie de la sécurité.

Tout n'est pas encore finalisé, il reste l'approbation des organismes de réglementation aux États-Unis et des actionnaires de Mandiant. Normalement, l'acquisition devrait bien se passer vu que cela part d'une bonne intention pour optimiser la sécurité des données stockées sur le Google Cloud.