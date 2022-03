Samsung : 190 Go de données confidentielles divulguées par des hackers

Grosse affaire en cours ! Vendredi dernier, un groupe de hackers se faisant appeler Lapsus$ a publié environ 190 gigaoctets de données appartenant à Samsung. Cette prouesse a été possible grâce à une énorme faille de sécurité du côté du sud-coréen.

Une histoire problématique, puisque dans cette liste, on y retrouverait notamment le code source et les algorithmes de déverrouillage biométrique.

Une fuite de données de 190 Go chez Samsung ?

Vendredi, le groupe de hackers Lapsus$ a divulgué 190 gigaoctets de données confidentielles appartenant à Samsung, affirmant qu'elle contenait "du code source confidentiel de Samsung". Le code en question comprendrait la source de chaque Applet de confiance dans l'environnement TrustZone de Samsung, qui gère des tâches sensibles telles que la cryptographie matérielle et le contrôle d'accès.



Pire encore, la fuite comprendrait également des algorithmes d'opération de déverrouillage biométrique, la source du bootloader pour les appareils récents, le code source du serveur d'activation, le code source complet utilisé pour authentifier et autoriser les comptes Samsung et même un code source confidentiel provenant de Qualcomm.



Des responsables de Samsung ont déclaré au Korea Herald que l'entreprise évaluait la situation. Une mauvaise publicité pour la firme, qui risque de passer une semaine très délicate...



