Rumeur : L'iPhone 12 Mini aura une encoche plus étroite et pas de 120 Hz

Il y a 39 min (Màj il y a 22 min)

Julien Russo

2

Nous ne sommes plus très loin de l'annonce des iPhone 12. Certains pensent que celle-ci pourrait avoir lieu lors de l'Apple Event de demain soir à 19h, d'autres pensent que cela sera repoussé au mois prochain. Quoi qu'il en soit, les indiscrétions autour du futur produit star continue et aujourd'hui c'est le célèbre analyste Ming-Chi Kuo qui nous donne les dernières nouvelles !

L'iPhone 12 Mini de 5,4 pouces va avoir une encoche plus étroite

L'encoche est déjà devenue obsolète chez de nombreux concurrents de l'iPhone. Même si Apple continue à la proposer sur ses derniers iPhone, l'objectif est clairement de la réduire pour la faire disparaitre dans un avenir proche. Dans un rapport qui est passé entre les mains de MacRumors, Ming-Chi Kuo aborde justement la fameuse encoche. Selon ses déclarations, l'analyste aurait obtenu (auprès de ses sources) l'information que cette année, sera le début d'une encoche plus petite, plus discrète !

Cette petite évolution, c'est l'iPhone 12 Mini de 5,4 pouces qui l'aura. En effet le rapport explique que son encoche sera plus petite et que cela devrait améliorer l'espace à droite et à gauche de l'encoche, Apple pourra y inclure plus d'informations.

En ce qui concerne l'encoche des iPhone 12 de 6,1 pouces et 6,7 pouces, celle-ci sera identique aux iPhone 11. Un petit espoir qui s'envole loin, très loin...

Apple, pas encore prêt pour l'écran 120 Hz

À la question : "Est-ce que cette année sera celle des iPhone avec un écran de 120 Hz ?", la réponse est "Non" pour Ming-Chi Kuo.

Selon l'analyste, Apple n'est pas encore prêt à proposer cette avancée technologique. Le problème serait que la firme de Cupertino n'arrive pas à proposer une bonne autonomie quand l'iPhone possède un écran de 120 Hz. Il faut dire que ces écrans OLED sont particulièrement énergivores, en plus l'autonomie sera fortement sollicitée avec le modem 5G qui est lui aussi très gourmand. Apple n'a pas voulu aggraver les choses !

Que prévoit Ming-Chi Kuo pour demain ?

Demain à 19h aura lieu l'Apple Event de la rentrée. Depuis toujours, Apple profite de ce rendez-vous pour parler des derniers iPhone qui sont disponibles en précommande les jours qui suivent.

Comme nous sommes actuellement dans une année qu'il faudra rapidement oublier dès que nous serons en 2021, il ne faudra pas s'attendre cette fois à une présentation des nouveaux iPhone.

La firme de Cupertino devrait privilégier son Apple Event pour les nouveaux modèles d'iPad Air et d'Apple Watch. Pour Ming-Chi Kuo, l'Apple Watch Series 6 sera un copier/coller de la Series 5, mais possèdera une nouvelle fonctionnalité santé capitale : la détection de l'oxygène dans le sang. Après plusieurs années d'études, de recherches et d'expérimentation, les ingénieurs d'Apple ont enfin réussi à proposer quelque chose de fiable, au point que l'intégration de cette nouvelle fonctionnalité est prête depuis plusieurs mois pour l'Apple Watch Series 6.

Pour l'analyste, il ne faudra pas s'attendre à un nouveau design pour l'Apple Watch avant le second semestre de l'année prochaine.

iPad Air 4 avec le Touch ID dans le bouton Power

Pour conclure son rapport, Ming-Chi Kuo a abordé le sujet du nouvel iPad Air. L'analyste l'affirme haut et fort, Apple va dévoiler une nouvelle génération d'iPad Air demain soir. L'entreprise aurait réussi quelque chose de pas mal, c'est d'intégrer le Touch ID dans le bouton d'alimentation latéral. Ce qui laisse penser qu'Apple fera disparaitre le bouton "Home" comme l'iPad Pro. D'ailleurs les récentes rumeurs ont parlé d'un rapprochement du design de l'iPad Air à celui de l'iPad Pro... Drôle de coïncidence !