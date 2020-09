L'Université de Californie à San Diego lance une app de traçage Covid-19 pour les étudiants et professeurs

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

À plusieurs reprises les applications de traçage via Bluetooth ont permis d'avertir des utilisateurs qu'ils ont été en contact avec une personne infectée par le Covid-19. Si les applications de traçage ont majoritairement été conçues pour des pays de plusieurs millions d'habitants, le résultat peut aussi être concluant à plus petite échelle... Dans une université par exemple !

Une université lance son application avec l'API d'Apple et Google

C'est une décision qui a paru inévitable pour l'Université de Californie à San Diego, celle-ci a décidé de développer une application iOS et Android de traçage Bluetooth pour avertir les étudiants ou même les professeurs qu'ils ont été en contact avec une personne infectée.

Pour cette application, l'université a choisi de ne pas se prendre la tête à développer un système de suivi des contacts, elle a préféré exploiter la formidable API d'Apple et Google.

Dans ce nouveau programme mis à disposition, rien ne sera obligatoire. Les étudiants et professeurs qui souhaitent télécharger l'application sur leur smartphone personnel pourront le faire. S'ils ne veulent pas, rien ne les obligera à le faire, mais l'université rappelle qu'il est fortement recommandé de le faire.

University California à San Diego

Pour proposer une telle application, l'Université de Californie a dû récupérer l'approbation du ministère de la Santé publique de Californie. Celui-ci a hésité, mais s'est rendu compte après quelques jours de réflexion que cela pourrait être bénéfique pour réduire la propagation du Covid-19 au sein de l'université.

Le fonctionnement sera exactement le même que n'importe quelle application de traçage dans le monde. L'étudiant ou le professeur téléchargera l'application sur son iPhone ou son smartphone Android, ouvrira l'app et appuiera sur un bouton pour lancer le traçage.

Toute la journée, son smartphone va se mettre à minutieusement scanner les autres smartphones autour, une fois qu'il remarque qu'un autre smartphone est proche sur une durée déterminée, celui-ci représentera un "contact".

Si ce fameux "contact" se déclare comme atteint au Covid-19, une alerte sera déclenchée pour envoyer une notification à toutes les personnes qui ont été des "contacts". Même si cette solution n'est pas l'idéal, elle permet quand même d'avoir un résultat satisfaisant quand beaucoup de personnes se prêtent au jeu.



L'application développée par l'université respectera bien évidemment la confidentialité des personnes infectées. Si un étudiant se déclare infecté, toute l'université ignorera de qui il s'agit, sauf si celui-ci choisit de l'exprimer publiquement.

Chaque utilisateur de l'application représente un "jeton anonyme".

L'Université de Californie à San Diego est la première institution d'enseignements supérieurs dans le monde à proposer une application aux étudiants et professeurs.



Source