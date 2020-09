YouTube se lance dans les vidéos courtes en Inde

En Inde depuis que l'application TikTok a été interdite par le gouvernement, les concurrents s'en donnent à coeur joie pour reprendre la main sur le marché. Ça a été le cas d'Instagram qui a lancé ses Reels sur le marché indien et aujourd'hui c'est au tour de YouTube de lancer ses vidéos courtes appelées "Short".

YouTube va bientôt proposer des vidéos courtes en Europe

Depuis que TikTok a lancé la tendance des vidéos courtes sur une multitude de thématiques, les concurrents comme Instagram, YouTube et bientôt Facebook ont décidé de rejoindre ce marché aux revenus financiers très attractifs.

La dernière plateforme à proposer une catégorie de vidéo courte c'est YouTube, acteur majeur dans le secteur des vidéos, la plateforme de Google propose une catégorie "Short" en Inde. Les utilisateurs de l'application YouTube peuvent donc retrouver des vidéos de quelques secondes du même style que TikTok.

YouTube vient d'officialiser la nouvelle sur son blog, le site explique :

Nous sommes ravis d'annoncer que nous construisons YouTube Shorts, une nouvelle expérience vidéo courte sur YouTube pour les créateurs et les artistes qui souhaitent tourner des vidéos courtes et accrocheuses en n'utilisant que leur téléphone portable.

Vous l'aurez compris, il n'y a rien de révolutionnaire ou de vraiment nouveau. Mais ce nouvel ajout pourrait venir chambouler le marché des vidéos courtes, la principale force de frappe de YouTube c'est que l'application est accessible partout et des centaines de millions de personnes se connectent quotidiennement pour regarder des vidéos.



Les YouTube Shorts comporteront :

Des outils inédits comme une caméra multi-segments pour enchainer plusieurs vidéos afin d'en faire qu'une

comme une caméra multi-segments pour enchainer plusieurs vidéos afin d'en faire qu'une La possibilité d'enregistrer une vidéo avec de la musique . YouTube explique que pour commencer le catalogue est assez vide, mais celui-ci va évoluer rapidement

. YouTube explique que pour commencer le catalogue est assez vide, mais celui-ci va rapidement L'intégration de commandes de vitesse

Une minuterie et un compte à rebours pour bien être dans le timing des 15 secondes (durée maximale des YouTube Shorts)

Dans le communiqué, YouTube précise que cette nouvelle fonction va progressivement se déployer partout dans le monde.

L'objectif principal est bien évidemment de concurrencer TikTok et Instagram.

Le prochain a lancé les vidéos courtes pourrait bien être Facebook, le réseau social ne se contente pas des Reels et veut aller encore plus loin en intégrant "Facebook Shorts" directement dans votre fil d'actualité.

