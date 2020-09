Apple One : Des économies par rapport aux tarifs actuels

Hier à 21:48 (Màj hier à 21:59)

Julien Russo

2

Avec tous les services que propose Apple, c'était une évidence de proposer plusieurs offres groupées. Cette stratégie va permettre aux clients de faire des économies et au passage de les fidéliser pour éviter qu'ils aillent chez les concurrents ! Mais avec Apple One... Fait-on vraiment de belles économies ?

Les tarifs actuels VS Apple One

Ça a été l'une des annonces de l'Apple Event de ce soir, la firme de Cupertino va proposer dès cet automne plusieurs offres incluant plusieurs de ses services. Trois offres seront proposées pour trois profils différents de clients, on retrouvera : l'offre individuelle au tarif de 14,95€/mois, l'offre famille à 19,95€/mois et l'offre Premier à 29,95€/mois.

Si ces tarifs paraissent attractifs, le client est-il vraiment gagnant par rapport à plusieurs abonnements non regroupés ?

La réponse est OUI.

Apple One - Individuel

Dans le forfait individuel vous retrouverez à l'intérieur les services suivants :

Apple Music (valeur de 9,99€/mois)

Apple TV+ (valeur de 4,99€/mois)

Apple Arcade (valeur de 4,99€/mois)

Stockage iCloud 50 Go (0,99€/mois)

Le forfait Apple One Individuel sera facturé au tarif de 14,95€/mois. Quand on compte le total des services souscrits, on arrive à un total de 20,96€. Voici ce que l'on paie à l'heure actuelle si on a souscrit à l'ensemble des services ci-dessus.

Avec Apple One - Individuel vous ferez une économie de 6,01€ par mois soit 72,12€ par an.

Apple One - Famille

Dans le forfait familiale vous retrouverez à l'intérieur les services suivants :

Apple Music Familial (valeur de 14,99€/mois)

Apple TV+ (valeur de 4,99€/mois)

Apple Arcade (valeur de 4,99€/mois)

Stockage iCloud 200 Go (valeur de 2,99€/mois)

Le forfait Apple One Famille sera facturé au tarif de 19,95€/mois. Quand on compte le total des services souscrits, on arrive à un total de 27,96€/mois. Voici ce que l'on paie à l'heure actuelle si on a souscrit à l'ensemble des services ci-dessus.

Avec Apple One - Familial vous ferez une économie de 8,01€ par mois soit 96,12€ par an.

Apple One - Premier

Dans le forfait Premier vous retrouverez à l'intérieur les services suivants :

Apple Music Familial (valeur de 14,99€/mois)

Apple TV+ (valeur de 4,99€/mois)

Apple Arcade (valeur de 4,99€/mois)

Fitness+ (valeur de 9,99€/mois)

Apple News+ (valeur de 9,99€/mois)

Stockage iCloud 2 To (valeur de 9,99€/mois)

Le forfait Apple One Premier sera facturé au tarif de 29,95€/mois. Quand on compte le total des services souscrits, on arrive à un total de 54,94€/mois. Voici ce que l'on paie à l'heure actuelle si on a souscrit à l'ensemble des services ci-dessus.

Avec Apple One - Premier vous ferez une économie de 24,99€ par mois soit 299,88€ par an.



Le dernier pack est vraiment bluffant, nous avons même vérifié à plusieurs reprises pour voir s'il n'y avait pas d'erreur dans nos calculs. À noter quand même que ce qui risque de coincer c'est par rapport à Apple News+, le service de presse en ligne d'Apple n'est pas encore disponible en France. Il se pourrait donc que le prix du pack soit ajusté pour notre pays.



Les nouveaux forfaits seront disponibles dans 100 pays à travers le monde dès cet automne. Apple n'a pas donné de date précise pour le lancement, mais cela devrait être après le second Apple Event qui présentera les nouveaux iPhone. Chaque nouvel utilisateur bénéficiera de 30 jours offerts sur le forfait Apple One qu'il aura sélectionné.