Apple présente son offre Apple One

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

8

ENFIN. Les plus fidèles aux services d'Apple vont enfin pouvoir détenir un forfait à un tarif unique avec un avantage tarifaire. Apple vient d'annoncer à l'instant l'arrivée d'une offre packaging proposant plusieurs services. Cette offre s'appelle "Apple One" et elle se divise en plusieurs forfaits.

Voici Apple One

Encore une fois les rumeurs avaient vu juste. Apple présente son premier regroupement de services. Il s'agit d'Apple One !

Dès l'automne vous allez pouvoir retrouver 3 types d'offres pour Apple One, différents tarifs seront proposé.

Apple One Individual - 14,95€/mois

Vous retrouvez à l'intérieur Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go de stockage sur iCloud.

Vous retrouvez à l'intérieur Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go de stockage sur iCloud. Apple One Family - 19,95€/mois

Vous retrouverez à l'intérieur Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 200 Go de stockage iCloud

Vous retrouverez à l'intérieur Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 200 Go de stockage iCloud Apple One Premier - 29,95€/mois

Vous retrouverez à l'intérieur Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Fitness+ et 2 To de stockage iCloud

Pour débuter, vous aurez 30 jours d'abonnement offerts, au-delà la facturation automatique s'enclenchera.

Globalement cela reste à un prix très intéressant, puisque si on regarde la valeur actuel du pack "Individual" sans passer par Apple One, la facturation équivaut à 22,96€.

Apple a précisé que les offres Apple One sont sans engagement !