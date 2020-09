Keynote : Les iPhone 12 présentés le 30 septembre ?

Comme l'annonçaient les indiscrétions depuis plusieurs jours, Apple n'a pas présenté les iPhone 12 pendant ce grand rendez-vous de la rentrée. À cause du Covid-19 qui a tout perturbé, Apple n'a pas eu d'autres choix que de repousser la commercialisation et donc l'annonce officielle. Mais du coup, quand est-ce que les iPhone 12 vont être dévoilés ? Un indice s'est glissé dans l'une des vidéos qui sont passées pendant la keynote de ce soir !

Une présentation des iPhone 12 ce mois-ci ?

Si vous attendiez la keynote de ce soir pour en savoir plus sur les futurs iPhone 12, vous avez probablement été déçu. Heureusement on vous avait prévenu un peu à l'avance que ce n'était pas le grand jour tant attendu !

Maintenant une question se pose, quand est-ce que Apple va enfin dévoiler les quatre modèles d'iPhone 12 ?

Un indice s'est glissé dans la vidéo de présentation du nouvel iPad Air 4. En effet, on aperçoit quelqu'un tenir l'iPad dans ses mains et créer un nouvel événement associé à une date.

Dans cette capture d'image relayée par le twittos @Jordanc5718, on aperçoit en gros la date du 30 septembre 2020 avec écrit "New Event".

Cette indication est sans aucun doute la révélation de la date de présentation des iPhone 12. On voit mal Apple refaire un Event sans présenter les nouveaux iPhone, ce serait à la fois illogique et frustrant pour les millions de consommateurs qui attendent impatiemment d'acquérir ce nouvel iPhone.

Cet acte volontaire d'Apple représente bien la mentalité qu'adopte l'entreprise toute l'année. La firme de Cupertino est réputée pour ne pas dire officiellement ce qu'elle prévoit, mais plutôt de semer des indices pour amener les médias à créer un buzz.



