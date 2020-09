Apple propose watchOS 7 au téléchargement en version finale

Après iOS 14, Apple vient de rendre disponible la version finale du système d'exploitation pour ses montres, watchOS 7. Dans cette version majeure, on retrouve peu de nouveautés mais quelques fonctionnalités pratiques ainsi qu'un sérieux de boost pour tous les modèles compatibles d'Apple Watch.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.