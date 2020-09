Officiel : la PS5 sortira le 19 novembre au prix de 499€ (399€ Digital)

Il y a 1 heure (Màj il y a 24 min)

Guillaume Gabriel

7

C'est donc officiel, on connaît désormais la date de sortie et le tarif de la PlayStation 5 depuis ce soir. Sony a, en effet, hébergé un évènement spécial en direct sur Youtube, révélant des détails croustillants sur la console nouvelle génération, tout en mettant la lumière sur les dernières zones d'ombre autour de cette dernière.



Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la commercialisation de la PS5 approche, puisqu'elle sera commercialisée le 19 novembre, au prix de 499€.



Voici le jingle publicitaire de la PlayStation 5 :

La PlayStation 5 sortira le 19 novembre

Sony se devait de répondre à Microsoft et ses Xbox Series X et Series S, qui sortiront le 10 novembre prochain, au prix respectif de 499€ et 299€.



Le Nippon adopte la même stratégie en commercialisant la PlayStation 5, ainsi que la PlayStation 5 Digital Edition, démunie de lecteur de disque.



La première version sera disponible au prix de 499€, et 399€ pour la version « Digital » !



Disponible en précommande sur Cdiscount.



Pour rappel, les caractéristiques techniques de la PS5 :

CPU : 8 cores et 16 threads à 3.5 Ghz sur architecture AMD Zen 2

GPU : RDNA 2 avec 32 CUs et une fréquence max de 2.23 Ghz, pour une puissance totale de 10.28 TFLOPS.

Mémoire vive : 16 Go de GDDR6 avec une interface mémoire de 256 Bits et une bande passante de 448 Go/s

SSD Nvme Pci-e 4.0 de 825 Go avec des débits de 5.5 Go/s en standard ou 8-9 Go/s en mode compressé

Un slot Nvme supplémentaire pour stockage externe

Lecteur Ultra-HD 4K sur la version non digitale

Audio 3D

Support des jeux en 8K et 4K à 120 images par seconde

Manette DualSense

Le PlayStation Plus Collection

Sony a annoncé une nouveauté pour les abonnés du PlayStation Plus : le PlayStation Plus Collection. Au lancement de la nouvelle console, il sera possible de jouer à un grand catalogue de jeux PS4, dont The Last of Us Remastered, God of War, et bien d'autres.



Les jeux

Pour toute introduction, Sony a dévoilé une vidéo du prochain Final Fantasy XVI, saga connue mondialement et appréciée par des millions d'amateurs de RPG. On sait donc que le nouvel opus sera disponible uniquement sur la nouvelle console de Sony.







L'une des grosses annonces ? Un jeu Harry Potter a été présenté, du nom de Hogwarts Legacy, dans lequel Warner Bros nous envoie dans l'école des sorciers des années et des années avant l'arrivée du petit garçon à lunettes (dans les années 1800, plus précisément). Le RPG qu'on annonçait depuis plusieurs années est donc bien réel, et il sortira en 2021 !







Comme attendu, nous avons pu avoir un aperçu de Black Ops: Cold War, le nouveau jeu de la saga Call of Duty déjà annoncé, mais dont l'alpha sera disponible sur la console de Sony.







Pour les frissons, c'est du côté de Resident Evil Village qu'il faut se tourner, dans une nouvelle vidéo de ce qui nous attend en 2021. Spoiler : c'est pas jojo, et ça fait peur !



Nous avons pu faire connaissance avec Deathloop, édité par Bethesda et créé par Arkane Lyon (cocorico !), qui prend une direction artistique totalement décalée, rappelant quelque peu Time Splitters à l'époque. Exclusivité prévue pour 2021 !





Retour chez Capcom avec la bande annonce du remake de Devil May Cry 5 dans une Special Edition disponible dès le lancement de la console.





La suite de God of War a également été annoncée, et même si on a pu voir qu'un cours extrait, le jeu sortira en 2021 avec un slogan : Ragnarok Is Coming !



Article en cours d'écriture...