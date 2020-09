Puce A14 Bionic : tout sur le nouveau processeur

Alban Martin

Attendue en premier lieu sur les iPhone 12, la puce A14 a finalement été inaugurée par l'iPad Air 4. Un drôle de choix de la part d'Apple qui a certainement été dicté par une année particulière. La pandémie a perturbé les calendriers et Apple n'y échappe pas. Mais c'est l'occasion de faire le point sur ce nouveau système sur puce signé Apple qui arrivera donc sur les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, mais aussi sur les premiers Mac Apple Silicon.

A14 en 5nm : 40% plus rapide en CPU, 30% en GPU

Alors que certains fans ont été effondrés de ne pas voir les iPhone 12 en cette rentrée 2020, ils peuvent se consoler en se disant que le coeur des nouveaux smartphones Apple bat dans l'iPad Air 4.



La tablette a été présentée aux côtés de l’Apple Watch Series 6, l’Apple Watch SE, l’iPad de 8e génération et des services comme Apple One, avec plusieurs nouveautés. Si le design façon iPad Pro est intéressant ou le Touch ID sur le bouton Power révolutionnaire pour un produit Apple, la vraie nouveauté s'appelle A14 Bionic. Comme chaque année, la firme évoque des performances exceptionnelles pour son nouveau SoC.



Comme indiqué sur la newsroom, la puce A14 Bionic utilise une technologie de processus révolutionnaire de 5 nanomètres, signé du fondeur TSMC. C'est la première puce mobile a descendre à cette taille de gravure, l'A12 et l'A13 étant en 7nm. Ces puces étaient déjà les premières à atteindre cette performance.



L'A14 Bionic contient 11,8 milliards de transistors, ce qui permet des performances et une efficacité énergétique accrues dans presque toutes les parties de la puce. Concrètement, la dernière génération de puce mobile d'Apple se compose de 6 cœurs CPU pour une augmentation de 40% des performances, de 4 cœurs GPU pour une amélioration de 30% et de 16 cœurs pour le Neural Engine qui est deux fois plus véloce. Il est capable de réaliser 11 billions d’opérations par seconde, le tout bien aidé par deux accélérateurs hardware ML ajoutés au SoC. Voilà qui accélère logiquement le machine learning (apprentissage automatique) par deux.



A noter que, comme sur les précédents processeurs de la firme, les 6 cœurs du CPU se répartissent de cette manière : 2 sont dédiés aux tâches lourdes et les 4 autres s'occupent des calculs plus légers. Autrement dit, l'iPhone tourne sur 4 coeurs la plupart du temps, si vous lancez un jeu ou une app gourmande.

Pour terminer, Apple a illustré les gains apportés par la puce A14 Bionic avec des témoignages de développeurs comme celui du jeu War Robot qui explique qu'il a pu proposer des graphismes dignes des consoles sur une tablette. C'était déjà le cas avec les derniers iPad Pro en 2018, mais la puce A12X proposait 6 coeurs GPU.



Reste à connaitre les gains en autonomie induit par cette miniaturisation, car l'iPad Air 4 affiche toujours 10 heures d'utilisation, comme l'iPad 8 qui est équipé d'une puce A12.



Hâte de voir cette puce A14 dans les iPhone 12 !