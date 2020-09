CARROT Weather gère les widgets iOS 14 et propose des cadrans

Alban Martin

CARROT Weather fait partie des meilleures apps de météo. Et pour ne pas perdre ce privilège, le développeur vient de mettre à jour son bébé avec la prise en charge des nouveautés apportées par iOS 14 et WatchOS 7. On parle de widgets personnalisés, de complications multiples et même de cadrans pré-définis.



CARROT Weather 4.16 passe à la vitesse supérieure

Cette app à l'humour décalé ne renie pas son principe de base qui est d'associer des phrases drôles (en anglais) à des scènes reflétant le temps qu'il fait dehors. C'est complet, bien pensé et désormais encore plus pratique.

Widgets sur l'écran d'accueil

Sans surprise, il est possible de vérifier la météo directement depuis votre écran d'accueil avec les nouveaux widgets iOS 14. Il existe 5 types de widgets différents : Snark, Prévisions, Cartes horaires, quotidiennes et météo. Appuyez longuement sur un widget pour le personnaliser avec toutes sortes d'options différentes. De plus, si vous mettez tous les widgets dans une pile, vous pouvez avoir toutes vos prévisions au même endroit sur votre écran d'accueil.



Par contre, les widgets ne se rafraîchiront pas très souvent si n'avez pas l'abonnement de niveau 1. D'ailleurs, les autres fonctionnalités requièrent au moins cela.

Complications multiples

Utilisez plusieurs complications CARROT pour créer votre propre cadran de montre météo. On peut alors ajouter les complications classiques comme la température ressentie mais aussi en personnaliser à partir de l'application iPhone.

Cadrans

Et si vous êtes trop submergé par toutes les possibilités offertes par la prise en charge des complications multiples, vous pouvez ajouter l'un des cadrans prédéfinis par l'app sur votre Apple Watch. Pas mal !

Autres nouveautés

Une nouvelle carte des fronts météorologiques (dispo même en Europe) pour suivre de manière animée les mouvements.

Une nouvelle complication «Snark» peut désormais être ajoutée à la grande fente de la face Infograph Modular.

Les données sur le pollen sont désormais disponibles pour les utilisateurs de ClimaCell aux États-Unis.

Les emplacements, les cartes météo et les boutons de paramètres se trouvent désormais au bas de l'interface de l'application Apple Watch.

Les coups de foudre apparaissent désormais sur la carte météo avec des icônes de boulons au lieu de petits cercles.

Deux nouvelles icônes d'application alternatives, Neumorph Dark et Pride.

Télécharger CARROT Weather à 5,49 €