Fitness+ : Le COO d'Apple explique que le service était déjà prévu avant la pandémie

Il y a 1 heure

Julien Russo

Depuis la sortie de la première Apple Watch, Apple a toujours eu l'objectif de vous faire bouger à travers des exercices, des défis et des récompenses. Fitness+ est représenté aujourd'hui comme une continuité à cette feuille de route créée par Apple. Jeff Williams le directeur des opérations a tenu à révéler quelques informations à propos du nouveau service de la firme de Cupertino.

De nouvelles informations sur Fitness+

Yoga, danse, course sur tapis, rameur, cyclisme... La liste est déjà longue et va s'allonger dans les prochains mois !

Fitness+ c'est le nouveau service star d'Apple qui n'a qu'un seul but : vous faire bouger grâce à des vidéos d'instructions tournées par des professionnels du secteur.

Si ce service a retenu l'attention de nombreuses personnes qui regardaient la keynote mardi soir, il va effectivement être très intéressant par le contenu qu'il apportera aux abonnés.

Jeff Williams a expliqué dans une interview que chaque semaine les utilisateurs de Fitness+ auront de nouvelles vidéos tournées depuis un studio situé à Los Angeles.

Apple apportera tout le matériel et l'espace nécessaires pour que les coachs qui feront les vidéos vous communiquent les meilleurs astuces et conseils pour vous entraîner chez vous... ou dans une salle de sport !

Williams précise que certaines vidéos vous obligeront à vous servir d'équipement de gym, mais la majorité sera sans équipement nécessaire.

Ce qui est formidable avec Fitness+ c'est que l'application iOS ne fera qu'une avec l'application watchOS. Les deux appareils communiqueront en permanence afin que l'Apple Watch transmette des informations précises vers l'iPhone qui s'occupera après de vous faire un rapport détaillé. Vous aurez sur votre iPhone votre fréquence cardiaque en temps réel, le nombre de calories perdues...

Pour Jeff Williams, proposer Fitness+ c'est une "extension naturelle de l'objectif d'aider les gens à vivre une meilleure journée et se sentir plus en forme".

Le directeur des opérations d'Apple a également expliqué que le projet Fitness+ avait déjà été imaginé et a même commencé avant la pandémie Covid-19 qui a frappé le monde.



À noter que Fitness+ est le premier service d'Apple qui se sert des capteurs de l'Apple Watch pour générer de l'argent. Jusqu'ici, l'entreprise avait toujours privilégié les services qui ne favorisent pas l'effort (Apple TV+, Apple Arcade...).

Apple offrira 3 mois d'abonnement gratuit tout pour achat d'une Apple Watch (quel que soit le modèle), au-delà de cette période une facturation de 9,99€/mois se déclenchera, vous aurez également la possibilité de payer à l'année ce qui représente la somme de 79,99€.



