Microsoft Outlook peut remplacer Mail par défaut sur iOS

Une fois cela fait, l’application Outlook s’ouvrira à la place de Mail d’Apple lorsque vous tapoterez une adresse email dans les contacts. Mais par contre, si vous tapez sur une adresse mail reçue par iMessage par exemple, le système cherche encore à ouvrir Mail. Bizarre, c'est certainement un bug qui sera résolu dans iOS 14.0.1 ou iOS 14.1. Après Outlook, tous les regards sont tournés vers Gmail qui devrait prendre le train en marche rapidement pour faire de l'ombre à Apple.

Microsoft Outlook passe en version 4.55.1 avec une nouveauté majeure : la possibilité de devenir l'app Mail par défaut. En effet, avec iOS 14, il est possible de choisir un navigateur ainsi qu'un client email qui s'ouvriront à la place de Safari et de Mail. Outlook est la première app de sa catégorie à le proposer.

