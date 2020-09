Nintendo met fin à la production des Nintendo 3DS

C'est une page qui se tourne dans l'histoire de Nintendo. Le fabricant vient d'annoncer l'arrêt total de la production de l'ensemble de la famille Nintendo 3DS. Il faut dire que depuis la sortie de la Nintendo Switch en mars 2017, les 3DS étaient en fort déclin et ne rapportaient plus autant pour l'entreprise.

Arrêt de la production

C'était prévisible, mais on ne l'attendait peut-être pas aussi tôt. Nintendo annonce l'arrêt de la production de l'ensemble des consoles portables 3DS. L'information est déjà mentionnée sur les versions étrangères du site de Nintendo, on peut apercevoir la phrase : "La production des consoles de la famille Nintendo 3DS a cessé" sur le site américain, allemand, espagnol ou encore français.

Cet arrêt brutal de la production concerne l'ensemble des Nintendo 3DS suivantes :

Nintendo 3DS sortie en février 2011

Nintendo 3DS XL sortie en juillet 2012

Nintendo 3DS sortie en octobre 2013

New Nintendo 3DS et New Nintendo 3DS XL sortie en février 2015

New Nintendo 2DS XL sortie en juillet 2017

Désormais, Nintendo se concentrera essentiellement sur sa dernière console à succès : la Switch qui se vend comme des petits pains. D'après les résultats dévoilés par l'entreprise cet été, la Nintendo Switch a atteint les 61,44 millions d'unités vendues à la date du 30 juin 2020. Une belle performance, surtout quand on compare les ventes à celle de la famille 3DS, Nintendo vient de cesser la production à 75,87 millions de ventes en quasiment 10 ans d'existence de la gamme.

À noter que la fin de la production de la Nintendo 3DS ne marque pas l'arrêt des jeux pour ces consoles portables, un porte-parole de l'entreprise a expliqué au média GamesIndustry : "Les jeux de Nintendo et des éditeurs tiers sur 3DS resteront disponibles sur l'eShop, sur Nintendo.com et en boutique".