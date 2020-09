Apple TV : La 4K sur YouTube n'est pas disponible sur tvOS 14

C'était l'une des promesses de tvOS 14, l'intégration de la 4K dans les vidéos YouTube qui propose cette qualité d'image. Cette nouveauté était disponible dans certaines bêtas, mais avait disparu et était réapparue à plusieurs reprises, laissant planer le doute d'un petit problème... Aujourd'hui, la version finale de tvOS 14 a été publiée, mais sans l'ajout de la 4K alors qu'Apple en parle officiellement sur son site. Mais que se passe-t-il ?

En juin lors de la WWDC virtuelle, Apple avait mis en avant le fait que YouTube proposerait enfin la qualité 4K pour ses vidéos. Une information qui a été confirmée par YouTube, mais qui n'est finalement pas disponible pour le lancement de tvOS 14.

Quand vous allez sur YouTube depuis votre Apple TV, la qualité maximale sur les vidéos dites "4K" est toujours le 1080p.

Où est-ce que cela a bloqué ?

Les utilisateurs mécontents s'expriment sur Twitter depuis plus de 24 heures, mais Apple n'a donné pour l'instant aucune explication.

La piste la plus intéressante pour tenter de comprendre vient d'un tweet de l'équipe YouTube...

Sur Twitter, la seule réponse qu'on obtient du compte officiel @TeamYouTube c'est que pour l'instant la 5e génération de l'Apple TV ne prend pas en charge le VP9. Il s'agit d'un codec vidéo ouvert développé par Google.

À voir comment cela va évoluer dans les prochains jours, mais il n'est techniquement pas possible que Apple continue de mettre en argument l'accès à la 4K sur les vidéos YouTube sur son site. Ce malentendu risque de rapidement se transformer en publicité mensongère...

Appreciate the details – we can't deliver 4K resolution bc Apple TV 4K model (5th generation) does not support VP9 at this time. But we appreciate your suggestion and we're actively making improvements based on user input. More details in this article: https://t.co/fOEOLtX5X0