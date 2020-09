iOS 14.2 bêta disponible avec des nouveautés (+watchOS 7.1)

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

2

Cette nuit, Apple a proposé la première bêta d’iOS 14.2 et d’iPadOS 14.2 aux développeurs (build 18B5052h), un jour après la version finale d’iOS 14 et d’iPadOS 14. Un timing record pour Apple qui publie une version XX.2 dès la mi-septembre, sans même évoquer iOS 14.1. Dans le même temps, le Dev Center accueille tvOS 14.2 et watchOS 7.1.

Déjà de nouvelles bêtas à installer avec iOS 14.2

Après Xcode 12.2 qui supporte iOS 14.2 mais aussi le fait de développer sur Mac Apple Silicone, Apple publie donc ses différents SDK à venir.



iOS 14.1 est pour le moment oublié mais la firme pourrait le sortir pour les iPhone 12 avec quelques correctifs et certainement des évolutions spécifiques qu’elle veut garder secrètes jusqu’à la présentation en octobre prochain.



En tout cas, les développeurs ayant installé le profil bêta d’Apple sur iPhone ou iPad, peuvent se se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la bêta 1 d’iOS 14.2 et d’iPadOS 14.2.



Si vous avez une Apple Watch, il y a également la première bêta de watchOS 7.1 (build 18R5552f) et celle de tvOS 14.2 (build 18K5027e) pour l’Apple TV.

Les nouveautés d’iOS 14.2 bêta 1