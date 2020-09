iOS 14 : l'adresse MAC aléatoire pose des problèmes aux entreprises

Guillaume Gabriel

Avec la récente sortie d'iOS 14, Apple veut se montrer encore plus transparent et tente de donner les clés à l'utilisation pour contrôler son suivi publicitaire.



En guise de sécurité, la Pomme a mis en place un nouveau fonctionnement lors d'une connexion à un réseau Wi-Fi : l'adresse MAC générée devient aléatoire et change toutes les 24 heures, histoire de diminuer ce fameux suivi.



Seulement, il semblerait que cette fonctionnalité ne soit pas au goût de certaines entreprises, comme le géant Cisco.

L'adresse MAC aléatoire d'Apple pose problème à Cisco

Si vous n'êtes pas à l'aise avec la notion d'adresse MAC, il faut savoir que l'on parle d'un identifiant physique lors d'une connexion à un réseau Wi-Fi, permettant d'identifier un appareil.



Seulement, des services peu scrupuleux se servaient de cette même adresse pour assurer un suivi, ce qui est le cas lors d'une connexion à un réseau public, comme les fast-foods et les centres commerciaux.



Avec iOS 14, Apple veut brouiller cela en mettant en place une adresse MAC aléatoire à chaque connexion à un nouveau réseau, tout en le renouvelant toutes les 24 heures.



Seulement, comme l'explique Cisco, cette fonctionnalité peut poser des problèmes dans le cadre ou un employé ramène son propre appareil sur le lieu de travail. L'aléatoire et le changement d'adresse provoquent des perturbations de connectivité au réseau.



La seule solution trouvée, pour le moment, c'est de désactiver l'aléatoire sur des réseaux de confiance : pour cela, il faut se rendre dans Réglages, Wi-Fi, appuyer sur le petit point d'exclamation à côté du réseau puis décocher "Adresse privée".



