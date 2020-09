Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Madness disponible sur iOS

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

C'est officiel, les quatre tortues les plus célèbres du monde font leur arrivée sur nos mobiles avec le lancement du titre TMNT: Mutant Madness (v1.24.1, 318 Mo, iOS 10.0) sur l'App Store et le Play Store.



Kawabunga ! On parle donc d'un RPG d'action dans lequel on construit une escouade de héros qui affronteront de célèbres méchants en se baladant dans les égouts de la ville.



Bien sûr, vous retrouverez de nombreuses têtes connues durant votre aventure. Voici la bande-annonce:

TMNT: Mutant Madness est disponible sur l'App Store

Les dimensions s'effondrent et seules les tortues peuvent empêcher le chaos. Faites équipe avec les frères Leonardo, Raphaël, Michelangelo et Donatello au cours d'une nouvelle aventure rocambolesque. Rassemblez vos alliés (et vos ennemis) au cours d'un combat pour sauver le monde !

Ainsi, vous devrez assembler et entraîner des alliés de l'univers TMNT pour créer une brigade et faire face à vos ennemis et gagner de fabuleuses récompenses !



Votre repaire des tortues devra sans cesse être amélioré, que ce soit en créant de nouvelles sections ou en en améliorant d'autres. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Madness est disponible gratuitement, mais contient des achats intégrés !

Télécharger le jeu gratuit TMNT: Mutant Madness