Apple Watch Series 6 : iFixit vient de finir son examen approfondi

Hier à 21:40

Corentin Ruffin

Comme vous le savez très certainement, Apple a présenté et commercialisé son Apple Watch Series 6, nouvelle version de la fameuse montre connectée capable désormais d'afficher le taux d'oxygène dans le sang.



Lors du keynote, la Pomme a mis l'accent sur une meilleure autonomie, pour palier à l'intégration de technologies toujours plus gourmandes, sans réellement évoquer la taille de la batterie.



Un fait qui vient d'être vérifié par la très célèbre équipe d'iFixit, qui a démonté la montre pour en explorer les entrailles.

Une Apple Watch Series 6 avec une batterie plus grosse

On ne présente plus le site web iFixit, populaire site web qui s'amuse à démonter tous les derniers appareils à la Pomme afin d'en examiner le contenu, de confirmer des informations, mais également de déceler des détails.



Pour l'Apple Watch Series 6, les testeurs ont opté pour une variante GPS + LTE de 44 mm, avec un premier détail marquant : le cadran s'ouvre désormais sur le côté, plus par le haut.



Une ouverture d'ailleurs plus facile grâce à l'absence du Force Touch, supprimé dans watchOS 7. La batterie, elle, est effectivement plus grosse, bénéficiant de 1,17 Wh de plus en capacité, soit une légère augmentation de 3,5% par rapport au modèle précédent.



Apple a également augmenté la taille du Taptic Engine, tout en réussissant à réduire la taille du cadre, ce que le site web juge impressionnant.



iFixit a donné à l'Apple Watch Series 6 le score global de réparabilité de 6 sur 10.



