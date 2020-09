AppleCare+ : Le paiement mensuel proposé en Allemagne et au Royaume-Uni

Il y a 39 min

Julien Russo

Réagir

Apple offre une nouvelle possibilité pour ses clients allemands et anglais. L'AppleCare+ évolue et propose maintenant le paiement mensuel pour ceux qui veulent adhérer à la garantie payante d'Apple pour étendre leur garantie une fois celle-ci terminée.

Le paiement mensuel d'AppleCare+ s'ajoute à d'autres pays

Si vous n'êtes pas habitué aux extensions de garantie payante, le fonctionnement d'AppleCare+ est simple, quand votre garantie se termine, vous pouvez étendre celle-ci de deux années supplémentaires.

Avec l'extension de garantie d'Apple, vous avez le droit à 2 ans d'assistance et de réparation certifiées Apple, un accès prioritaire à l'assistance technique, la prise en charge jusqu'à deux incidents liés à des dommages accidentels (sur une période d'un an) et le replacement de la batterie si celle-ci chute en dessous de 80% de sa capacité d'origine.

Cependant, tout cela a un prix, en France vous pouvez choisir l'AppleCare+ 60 jours après votre achat au-delà c'est trop tard.

Jusqu'ici, Apple proposait le paiement intégral de son extension de garantie dans tous les pays, progressivement la firme de Cupertino s'est ouverte au paiement mensuel. Initialement se sont les États-Unis, l'Australie, le Japon et le Canada qui avaient la chance d'avoir cette option de paiement.

Depuis aujourd'hui, deux nouveaux pays se rajoutent à cette liste : l'Allemagne et le Royaume-Uni !

Toute personne qui souhaite souscrire à AppleCare+ pourra choisir le paiement mensuel ce qui allègera la facture. Apple fait remarquer que si l'extension de garantie dure 24 mois, exclusivement pour l'Apple Watch Edition et Hermès, la garantie est portée à 36 mois pour le même prix.



Source