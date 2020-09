Bons plans iOS : Marline, Méandres des ombres, Sprite Pencil

Hier à 21:30

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Marline, Méandres des ombres, Sprite Pencil. L'occasion d'économiser 32€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Phoenix (App, iPhone / iPad, v1.1.6, 43 Mo, iOS 13.0, Ahmet Serdar Karadeniz) passe de 3,49 € à gratuit. Phoenix permet aux particuliers, aux professionnels et aux agences de publicité de créer des visuels impressionnants. Sélectionnez des parties immobiles dans vos vidéos tout en gardant le reste fluide. Créez des contenus visuels qui ont plus de sens qu'une photo ou une vidéo. Lorsque vous créez une vidéo avec Phoenix, vous créez également une photo parfaite en même temps.



De plus, vous pouvez donner vie à vos photos avec Phoenix en ajoutant des effets vidéo à vos photos. Par conséquent, vous pouvez avoir des photos animées.



Dans votre cinemagraph, la zone que vous sélectionnez pour la vidéo reste immobile pendant que les parties restantes se déplacent, et vous créez votre propre animation cinemagraph avec cette superbe combinaison. En outre, vous pouvez également ajouter des effets vidéo aux images fixes pour créer des cinémagraphes. Télécharger l'app gratuite Phoenix





Anybuffer (App, iPhone / iPad, v2020.10, 7 Mo, iOS 14.0, Ekaterina Belinskaya) passe de 5,49 € à gratuit. Anybuffer est un endroit pour stocker et organiser tout ce que vous voulez : liens, images, documents, texte, email... Mettez tous éléments, là où vous en avez besoin, synchronisés sur tous vos appareils grâce à iCloud.



Lorsque vous trouvez quelque chose de cool, déposez-le dans Anybuffer. Cette dernière permet de stocker un bon nombre de type de contenu, rapidement et facilement grâce à la compatibilité avec glisser/déposer. Télécharger l'app gratuite Anybuffer





VisualMATH 4D (App, iPhone / iPad, v5.3, 112 Mo, iOS 10.0, Ronny Weidemann) passe de 2,29 € à gratuit. VisualMATH 4D est une calculette graphique vous permettant de dessiner des graphes de vos fonctions mathématiques en 2D, 3D et 4D avec une variable temps (t).



Les + : Une belle appli de calcul graphique scientifique. Télécharger l'app gratuite VisualMATH 4D





Sprite Pencil (App, iPhone / iPad, v4.0, 2 Mo, iOS 14.0, Jayden Irwin) passe de 3,49 € à gratuit. Sprite Pencil a tout ce dont vous avez besoin pour créer un chef-d'œuvre. Importez tout fichier pris en charge à partir de votre appareil ou du cloud, ou démarrez à partir de zéro. Sprite Pencil comprend quatre tailles de feutre et trois palettes de couleurs parmi lesquelles choisir.



En termes d’outils de dessin, Sprite Pencil comprend un crayon, une gomme, un sélecteur de couleur et un seau de remplissage.



Les + : Un bel outil pour faire parler votre créativité Télécharger l'app gratuite Sprite Pencil





Jeux gratuits iOS :

Mystery of Fortune 2 (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.057, 99 Mo, iOS 8.0, Dotomchi Games Inc.) passe de 3,49 € à gratuit. Mystery of Fortune 2 est le 8ème épisode de la saga Fortune Chronicle, un S-RPG en temps réel qui apporte quelques nouveautés.



Un nouveau système macro permet de mieux gérer les combats et sa stratégie. De même, on peut changer un personnage de classe et ainsi acquérir plus de talents et diversifier ses coups par la suite.



Enfin, il y a 85 donjons et 14 pays à découvrir dans ce RPG / action temps réel très proche de FF Tactics.



Les + : Très bonne durée de vie

Joliment réalisé Télécharger le jeu gratuit Mystery of Fortune 2





Méandres des ombres (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.11, 492 Mo, iOS 9.0, Game Revenant Ltd) passe de 3,49 € à gratuit. Méandres des ombres est un jeu mobile d’aventure en puzzles qui se déroule dans un monde plongé dans les ténèbres. Vous guiderez Obe, un vieil homme ayant découvert une mystérieuse lanterne dans la forêt, au fil de son ultime aventure.



Vos seuls atouts : votre intelligence et la nature chaotique de cet univers. Car ici, tout ce qui échappe à la lumière est libre d’évoluer. Ce principe clé vous guidera à travers les ténèbres, peut-être jusqu’à votre perte. Après tout, plongé dans l’obscurité, vous aussi êtes libre d’évoluer.



Les + : Très beau

Durée de vie Télécharger le jeu gratuit Méandres des ombres





Promotions iOS :

Marline (App, iPhone / iPad, v3.2.3, 8 Mo, iOS 10.3, Javi Perez) passe de 2,29 € à 1,09 €. Marline est un application Météo à l'UI simpliste, elle ravira les amateurs d'interfaces épurées. Marline n'est pas une application comme les autres : celle-ci joue la carte de la simplicité. Marline ne manquera pas de vous rappeler l'excellent jeu Monument Valley.



En séduisant votre œil avec son design épuré et ses belles couleurs, vous serez en mesure de connaître précisément le temps à venir, la prochaine marée, ou les phases lunaires. Seul petit bémol : l'application n'est pas traduite en français. Ce n'est pas réellement gênant puisque d'élégants visuels seront là pour vous aider à prévoir la météo changeante. Télécharger Marline à 1,09 €





inbento (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0, 322 Mo, iOS 9.0, Lukasz Spierewka) passe de 3,49 € à 2,29 €. Jouez avec la nourriture, résolvez des recettes faites maison et profitez d'une adorable histoire dans ce casse-tête culinaire par les créateurs de Golf Peaks!



Plus de 100 puzzles et une mécanique combinatoire unique, une histoire adorable, sans texte, à propos de chats et de parentalité. Télécharger inbento à 2,29 €





Golf Peaks (Jeu, Casse-tête / Sports, iPhone / iPad, v3.01, 174 Mo, iOS 9.0, Lukasz Spierewka) passe de 3,49 € à 2,29 €. Golf Peaks est un jeu de réflexion dans lequel vous gravissez des montagnes en jouant au golf. Utilisez des cartes pour déplacer votre balle.



Résolvez plus de 100 niveaux originaux et partez à la conquête des sommets !



Les + : Sublime et prenant Télécharger Golf Peaks à 2,29 €