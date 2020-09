Les fonds d'écran officiels de l'iPad Air 4

Il y a 3 heures

Alban Martin

Ce lundi, rien que pour vous, 5 fonds d'écran officiels d'Apple de l'iPad Air 4 pour tous les iPhone, iPod et iPad. Si l'iPad Air 4 ne sortira qu'en octobre, ses fonds d'écran exclusifs (ou wallpapers en anglais) sont déjà disponibles. Ils sont conçus pour les tablettes d'Apple mais s'adaptent à l'iPhone sans souci.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Wallpapers de l'iPad Air 4 :





















Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone, iPod ou iPad ?



Apple a pris l'habitude de sortir des fonds d'écran spécifiques avec ses nouveaux produits, que ce soit l'iPhone, l'iPad ou le Mac. L’iPad Air 4 y a bien évidemment droit avec cinq fonds colorés selon le coloris de la tablette. On trouve ainsi dix fonds d’écran mais cinq thèmes colorés en rose, bleu, vert, gris et gris foncé. On trouve les variantes claires et sombres.



