Le jailbreak iOS 14 en approche avec Checkra1n

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

8

Déjà jailbreaké en version bêta trois jours après sa sortie, iOS 14 est toujours entre les mains de l'équipe de Checkra1n. Après Dany Lisiansky et Sam Bingner, c’est cette fois le célèbre Luca Todesco qui vient de nous annoncer le déverrouillage d’iOS 14 en version finale.



La toute dernière version majeure du système d'exploitation d'Apple profitera bientôt d’un outil de jailbreak pour certains appareils.

iOS 14 / iPadOS 14 : le jailbreak est bientôt prêt

Les amateurs de jailbreak savent qu’il y a deux grands outils pour iOS 13, Checkra1n et Unc0ver. Le fait que le premier cité soit le plus rapide n’est pas une surprise en soi puisque Checkra1n s’appuie sur une faille matérielle nommée Checkm8. Cette dernière fonctionne de l’iPhone 5S à l’iPhone X, et Apple n’a aucun moyen de la boucher. La firme peut juste ajouter quelques barrières, comme elle l’a fait dans iOS 14 et iPadOS 14.



Luca Todesco, alias qwertyoruiop, a partagé sa progression sur Twitter cette nuit. Il a réussi à faire « sauter [iOS] 14 », et a fêté cela en changeant sa photo de profil.

popped 14 so to celebrate i got a new twitter pfp — qwertyoruiop (@qwertyoruiopz) September 20, 2020





Il n’en fallait pas plus pour que la communauté du jailbreak se réjouisse et félicite Todesco. Une excellente nouvelle pour ceux qui espèrent avoir iOS 14 avec Cydia, Sileo ou Zébra sur leurs appareils. On se rappelle d’ailleurs que les gestionnaires de tweaks les plus populaires sont d’ores et déjà compatibles avec le dernier système d’Apple.



Voici une capture d’écran qui avait été publiée par Checkra1n en juin dernier avec iOS 14 jailbreaké (on aperçoit notamment la bibliothèque d’apps) :



Il ne reste plus que quelques détails à régler avant que la team ne publie un outil grand public.



Espérons qu’une date de sortie de Checkra1n soit rapidement annoncée, le jailbreak faisant avancer le système d’Apple dans le bon sens avec plein d’idées reprises chaque année par la firme.



Quant à Unc0ver, nous n’avons toujours aucune nouvelle, alors qu’il s’agit du seul outil à déverrouiller tous les iPhone et iPad sous iOS 13.X à date.