Apple Watch 6 : si la Boucle unique ne convient pas, il faut tout renvoyer

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

1

Depuis quelques jours, les premiers clients de la nouvelle Apple Watch Series 6 reçoivent leur nouvelle montre connectée dans leur boîte aux lettres ou en magasin.



Embarquant quelques nouveautés sympathiques comme la possibilité de mesurer le taux d'oxygène dans le sang, elle s'est fait également remarquer pour son bracelet appelé Boucle unique.



Sans fermoir ni attache, il est disponible en 9 tailles, ce qui amène de premières problématiques...

La Boucle unique de l'Apple Watch montré du doigt

Mais, alors, que se passe-t-il si jamais la fameuse Boucle unique ne correspond pas à notre poignée et qu'une erreur a été commise ?



C'est très simple, les "malheureux" propriétaires sont alors invités à renvoyer le produit complet, Apple Watch + bracelet, pour un remplacement.



Une décision étonnante de la part de la Pomme, dans une période où elle cherche justement à être plus respectueuse de l'environnement : la logique aurait été d'envoyer uniquement le bracelet problématique.



Selon Apple, qui a répondu à une question d'un certain Eli Hodapp, le retour complet est exigé pour la configuration de la montre. Une situation complexe, d'autant plus que la montre est en rupture de stock dans pas mal de pays, repoussant les dates d'arrivées des remplacements.



