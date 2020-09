Aruna’s Adventure : un RPG ressemblant à Zelda en approche...

Corentin Ruffin

Cette semaine promet d'être une belle pêche pour tous les amateurs de jeux vidéo sur mobiles, et pour cause, demain sortira le très prometteur Aruna’s Adventure.



Celui-ci est développé par James Swiney et prend la forme d'un jeu d'action et d'aventure au look rétro, ressemblant fortement à un certain The Legend of Zelda.



Pour vous mettre l'eau à la bouche, voici un petit trailer de ce qui vous attend :

Le jeu Aruna’s Adventure nous emmène dans une aventure rétro

Peut-être que vous connaissez déjà le développeur James Swiney, qui a notamment donné vie à des jeux de tir d'inspiration rétro comme Hectic Space.



Pour sa nouvelle création, celui-ci s'est penché sur le genre RPG, déclarant aux nostalgiques des jeux d'action et d'aventure des années 90 seront comblés avec Aruna’s Adventure.



Prenant les traces de l'excellent The Legend of Zelda, celui-ci prend la forme d'un 8-bit avec une perspective descendante de plus de 400 écrans fabriqués à la main cousus ensemble pour créer 3 grandes zones d'outre-monde.



On y incarnera donc Aruna dans ses combats contre les forces de mal, avec la possibilité d'échanger l'or contre de l'équipement dans les différents magasins du monde entier.



Aruna’s Adventure sorta donc demain, 23 septembre, au prix de 5,49€.