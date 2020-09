iPhone 12 : selon AT&T, ce ne sera pas un "événement de grande envergure"

Alors qu'Apple vient de lancer officiellement l'Apple Watch Series 6, l'iPad Air 4 et l'iPad 8 lors d'un keynote, tous les yeux sont désormais rivés vers le prochainement de la Pomme, qui devrait survenir dans les prochains jours.



Car oui, c'est à cette date là que la gamme d'iPhone 12 sera présenté et commercialisé, pour notre plus grand plaisir. Seulement, Jeff McElfresh, le patron d’AT&T Communications, vient jouer le rabat-joie par rapport à cette conférence.



Selon lui, le lancement du nouveau smartphone ne sera pas un "événement de grande envergure".

AT&T estime que le lancement de l'iPhone 12 ne sera pas important

Jeff McElfresh, patron d’AT&T Communications :

Je pense que vous verrez beaucoup de clients équipés d’un iPhone passer au nouveau modèle. Mais je ne prévois pas que ce sera un événement de grande envergure. Je ne pense pas que ce sera un événement de grande ampleur. Je pense que les clients, en fonction des pressions de l’économie auxquelles nous sommes tous confrontés aujourd’hui, prendront une décision calculée quant à ce qu’ils veulent faire. Et nous serons là pour leur offrir tout appareil qu’Apple lancera bientôt ici.

Est-ce que l'homme a raison ? L'avenir nous le dira... Attendons déjà la date de présentation et les premiers mois de vente...



