Un expert en sécurité ouvre la voie au jailbreak iOS 14

Il y a 4 heures

Alban Martin

Si il était certain que l'outil Checkra1n serait le premier à être compatible iOS 14 grâce à sa faille matérielle, Apple a tout de même ajouté plusieurs verrous supplémentaires. De quoi empêcher un jailbreak rapide, la preuve avec Checkra1n qui se limite pour le moment aux puces A9 (et donc à l'iPhone 6S). Mais un expert en sécurité vient de réaliser un premier exploit sur le dernier système d'Apple.

iOS 14 : une faille découverte pour le jailbreak

Plus d'une semaine après la sortie d'iOS 14, aucun hacker n'a encore déclaré vouloir s'attaquer au jailbreak pour iOS 14 et iPadOS 14. Mais le compte @ZecOps vient de démontrer qu'il était possible d'obtenir des privilèges locaux (LPE) au niveau du noyau du système, une étape indispensable pour installer un outil de jailbreak et des tweaks par la suite. Cet expert en sécurité spécialisé sur les attaques de hackers a confirmé que sa solution fonctionne à tous les coups.

We tested the Kernel LPE that we'll release publicly after it will be patched on iOS 14.



The results? Our mobile DFIR solution detected the LPE in ALL cases without a specific signature!



Special thanks to everyone involved

👏🏋️🐊🔥👊 — ZecOps (@ZecOps) September 23, 2020





Comme le rapporte iPhoneTweak, @ZecOps publiera les informations de la faille après qu'Apple l'ait corrigé dans iOS 14.X. Si vous espérez un jailbreak pour iOS 14, il vaut mieux rester sur la première version et ne pas passer à iOS 14.1 ou iOS 14.2 qui vont arriver prochainement.



Il faut désormais patienter qu'une équipe de hacker se penche sur la question, pourquoi pas celle de Unc0ver qui propose jusqu'ici le jailbreak le plus stable et le plus largement compatible (iOS 11 à iOS 13).



Imaginez la puissance des widgets et des autres nouveautés d'iOS 14 avec des tweaks de personnalisation...