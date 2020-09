L'iPhone SE 2021 avec Touch ID sur la tranche et puce A14

Si vous espériez voir un iPhone SE Plus prochainement, l’analyste Ming Chi Kuo pourrait vous donner le sourire puisqu'il confirme une précédente rumeur selon laquelle Apple préparerait un nouveau modèle un peu plus grand.



Sorti en mars dernier, l'iPhone SE 2020 est une sorte d'iPhone 9 avec un look classique mais une puce A13 et quelques composants dernier cri comme le Wifi 6. Mais ceux qui préfèrent les grands écrans attendent toujours un iPhone SE Plus.



Un iPhone SE Plus très prometteur

D'après le Commercial Times qui cite l'analyste le plus réputé sur les produits Apple, la firme est en train de concevoir un iPhone SE Plus très intéressant avec un processeur A14 et un Touch ID déporté sur la tranche, comme le dernier iPad Air 4.



Moins onéreux que Face ID, le nouveau Touch ID permettrait de maintenir un prix compétitif, tout en supprimant le bouton d'accueil. Ainsi, l'iPhone SE 2021 serait un iPhone XR avec un écran bord à bord. Il serait également puissant avec la toute dernière puce A14.



On imagine qu'à 489€, il se vendrait merveilleusement bien. Un écran total viendrait combler le principal manque du dernier iPhone SE qui nous avait conquis sur tout le reste.

