Les mises à jour tvOS 14.0.1 et watchOS 7.0.1 sont disponibles

Il y a 1 heure (Màj À l'instant)

Julien Russo

C'est soirée mise à jour correctif ! Après avoir mis en ligne iOS 14.0.1 il y a moins d'une heure, Apple propose maintenant la nouvelle mise à jour macOS 10.15.7, watchOS 7.0.1 et tvOS 14.0.1. Cette fois-ci il n'y a pas de nouveautés comme la semaine dernière, mais plutôt des correctifs de petits bugs qui n'avaient pas été détectés pendant les bêtas de watchOS 7 et tvOS 14.

Il est temps de mettre à jour vos appareils

On peut dire qu'Apple est réactif, une semaine après la sortie des "grosses" mise à jour, Apple passe à l'offensive cette semaine encore avec cette fois plusieurs mises à jour qui corrigent divers problèmes.



watchOS 7.0.1 et tvOS 14.0.1

L'Apple Watch et l'Apple TV ont aussi le droit à leur mise à jour.

La firme de Cupertino explique que du côté de sa montre connectée, la nouvelle version logicielle règle un problème où certaines cartes de paiement dans l'app Wallet s'étaient soudainement désactivées sans raison chez certains utilisateurs. La mise à jour va les réactiver et vous pourrez retrouver un fonctionnement normal !

Pour télécharger la nouvelle mise à jour watchOS 7.0.1 : direction l'application "Watch" sur votre iPhone puis "Général" et "Mise à jour logicielle".



En ce qui concerne tvOS 14.0.1, malheureusement Apple ne communique pas les correctifs et améliorations de la mise à jour.

Pour télécharger la nouvelle mise à jour tvOS 14.0.1 : direction l'application "Réglages", "Système" et vous verrez "Mises à jour logicielles" (juste en dessous de Maintenance).



Nous vous souhaitons une bonne séance de mise à jour !

Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore la Fibre... Ce ne sont pas des mises à jour volumineuses.