TikTok demande à la justice américaine de mettre fin à l'ordonnance de Donald Trump

Il y a 8 heures

Julien Russo

À l'heure actuelle, TikTok ne devrait plus être disponible au téléchargement pour les Américains. Via une ordonnance, Donald Trump avait demandé début août l'interdiction de l'utilisation de WeChat et TikTok. Jusqu'ici la société éditrice ByteDance était partie sur un processus de rachat de son application de divertissement, mais visiblement le chemin a changé depuis hier. L'entreprise chinoise vient de prendre la décision de se battre contre l'administration Trump et son ordonnance.

TikTok peut-il gagner contre le Président des États-Unis ?

Vu que Oracle était proche de l'acquisition de TikTok, Donald Trump a pris la décision de repousser l'interdiction de plusieurs jours. Cependant, les choses ne se sont peut-être pas passées comme prévu pour ce rachat à plusieurs milliards de dollars ! ByteDance vient de prendre la décision de passer par la voie de la justice pour tenter de bloquer l'interdiction via ordonnance de Donald Trump.

Il y a moins de 24 heures, l'entreprise chinoise a déposé un dossier auprès du tribunal de district américain de Columbia.

ByteDance a sollicité une audience accélérée afin d'obtenir une injonction préliminaire contre l'ordonnance Trump avant qu'il ne soit trop tard.

Pour rappel, dès que l'ordonnance sera appliquée, Apple et Google auront l'ordre de supprimer l'application TikTok de leur boutique d'application, le but étant de retirer l'accès aux Américains. L'utilisation de TikTok sera strictement interdite et l'application perdra tous ses annonceurs et donc tous ses revenus.

Au tribunal, les avocats de ByteDance ont joué sur l'incompréhensible précipitation de la Maison-Blanche pour faire interdire TikTok, même si l'entreprise le sait depuis début août, elle estime que les choses vont trop vite et "qu'il n'y a aucune raison plausible d'insister pour que les interdictions soient appliquées immédiatement".

