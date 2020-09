La détection d'oxygène dans le sang de l'Apple Watch Series 6 est désactivée pour les moins de 18 ans

Il y a 6 heures

Julien Russo

2

Curieuse décision d'Apple, l'entreprise a pris la décision de désactiver la détection de l'oxygène dans le sang dans deux situations : si vous avez moins de 18 ans et/ou si vous avez configuré votre Apple Watch via la nouvelle fonctionnalité « configuration familiale". Pour cette seconde possibilité, que vous ayez 70 ans ou 25 ans, ça revient au même !

La détection d'oxygène dans le sang a ses propres limites

C'est un peu avec surprise que MacRumors a trouvé ce détail qui n'avait pas été révélé par Apple lors de la présentation de l'Apple Watch Series 6. En effet, la firme de Cupertino bloque volontairement l'application qui permet de détecter l'oxygène dans le sang à toutes les personnes dont la date de naissance est inférieure à 18 ans, mais aussi toutes les personnes qui n'ont pas d'iPhone et qui ont choisi de passer par la configuration familiale.

Si le premier cas n'est pas extrêmement gênant en soi (puisque quand on a moins de 18 ans nous sommes moins sujets aux problèmes de santé), il peut l'être pour une personne plus âgée qui est passée par la configuration familiale.



À l'heure actuelle, Apple ne donne aucune explication de ces deux mesures prises à l'égard de l'application watchOS qui détecte l'oxygène dans le sang. La seule raison probable serait peut-être des raisons légales. Apple a le devoir de passer par les autorités légales de chaque pays pour proposer des fonctionnalités santé telles que l'ECG ou encore la détection de l'oxygène dans le sang. Peut-être que la firme de Cupertino n'a pas reçu d'autorisation pour les personnes mineures... Ce qui serait globalement surprenant !

Pour le moment, Apple n'a pas encore fait de communiqué pour se justifier sur ces deux choix, sur le site de l'assistance, on ne trouve aucune information à ce sujet. Malheureusement, pour certains possesseurs de l'Apple Watch Series 6 qui sont mineur ou qui ne possèdent pas d'iPhone et donc passe par la configuration familiale, cela pourrait s'apparenter à de la publicité mensongère, puisqu'il est impossible d'utiliser la principale fonction "star" de la dernière génération d'Apple Watch.

À noter quand même que Apple explique sur son site que la détection de l'oxygène dans le sang n'est pas à des fins médicales, mais plutôt à des fins générales de remise en forme et de bien-être.



Pour rappel, l'Apple Watch Series 6 dispose d'une application pour lancer la détection de l'oxygène dans le sang, mais l'Apple Watch vous propose également de le faire en arrière-plan pendant la journée ou pendant que vous dormez !