Football Manager 2021 a désormais une date de sortie

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Belle nouvelle pour les amateurs de football puisque le célèbre jeu de simulation, Football Manager 2021, vient de se trouver une date de sortie. En effet, SEGA vient de publier un communiqué de presse dans lequel l'éditeur donne de nouvelles informations sur sa licence fétiche.



Ainsi, nous savons désormais que la date du 24 novembre 2020 sera bénie par tous les fanatiques de ballon rond, avec une sortie sur PC, Mac, Xbox, Nintendo Switch, Android et iOS.



La bande-annonce :

Football Manager 2021 approche à grand pas

C’est l’une des dates immanquables pour tous les fans de football chaque année : le coup d’envoi de la saison sera donné sur Football Manager™ 2021 le 24 novembre prochain, sur l’Epic Games Store et Steam

Bien sûr, cette version principale du jeu de simulation sera également disponible sur Mac. En ce qui concerne Football Manager Touch, version se rapprochant de l'opus principal, elle sera disponible sur Nintendo Switch, Epic, Steam, iOS et Android.



Tout comme Football Manager Mobile (version allégée pour iOS et Android), il faudra attendre décembre pour pouvoir y jouer... Les dates de sorties exactes et les premières informations seront données dans les prochaines semaines.



Si vous souhaitez précommander le jeu, c'est par ici. On a hâte !