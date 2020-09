NieR Re[in]carnation : c'est confirmé, le jeu sortira en Europe

Quelle belle nouvelle ! Quelques semaines auparavant, le célèbre studio Square Enix annoncé travailler sur une version remasterisée de l'excellent NieR Replicant.



Si vous ne connaissez pas le jeu, on parle d'un action-RPG sorti en 2010 sur PlayStation 3 et Xbox 360 qui nous plonge dans un univers archaïque dévasté et rongé par la maladie où la technologie a disparu.



Seulement, alors qu'il ne devrait être disponible que sur PC, PS4 et Xbox One, le studio a alors affirmé qu'un jeu mobile accompagnera cette sortie : NieR Re[in]carnation.



Jusqu'à présent, nous ne savions pas si le jeu serait disponible chez nous, mais c'est désormais confirmé !

Le jeu NieR Re[in]carnation fera un tour en Europe

L'arrivée de NieR Re[in]carnation sur l'App Store et le Play Store, développé par le studio Applibot, est très attendu par les fans de la licence.



Si le jeu était confirmé en Asie, il ne l'était pas encore chez nous jusqu'à aujourd'hui : durant le Tokyo Game Show, les développeurs ont confirmé la sortie en Europe. On ne sait pas encore grand chose du jeu si ce n'est que de nombreux cadres de la licence sont intervenus pendant le développement et qu'il prendra la forme d'un RPG free-to-play.



Le jeu devrait sortir courant 2021, puisque la date officielle au Japon est prévue pour le mois de décembre.



Le studio a d'ailleurs lancé un nouveau traiter pendant l'événement :

