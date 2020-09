L'app Facebook Pages devient Business Suite

Il y a 48 min

Alban Martin

Réagir

Facebook Business Suite est le nouvel outil du réseau social pour gérer ses pages. La grosse nouveauté, outre un logo peu évocateur, réside dans l'unification du service pour gérer les pages Facebook et Instagram. Idéal pour ceux qui gère leur entreprise, leur site ou autre.



La suite Facebook Business comprend actuellement des outils tels que les fonctionnalités de publication, de messages, de statistiques et de publicité, visant à améliorer l'expérience de gestion d’entreprise. La firme parle d'intelligence

Facebook Business Suite : comment ça marche

Pour tirer le meilleur parti de la suite d’outils, il est donc d’abord nécessaire de lier vos comptes professionnels Facebook et Instagram, si vous ne l’avez pas déjà fait. Une fois cette étape réalisée, voici différents moyens pour tirer profit des fonctionnalités clés de Facebook Business Suite :

Suivez en temps réel : le contenu essentiel (alertes, messages, commentaires et autres activités sur Facebook et Instagram) nécessitant votre attention s’affiche dans l’écran d’accueil de la suite professionnelle. Il est même possible de configurer une réponse personnalisée enregistrée pour les questions courantes et de créer un raccourci pour simplifier vos réponses.

: le contenu essentiel (alertes, messages, commentaires et autres activités sur Facebook et Instagram) nécessitant votre attention s’affiche dans l’écran d’accueil de la suite professionnelle. Il est même possible de configurer une réponse personnalisée enregistrée pour les questions courantes et de créer un raccourci pour simplifier vos réponses. Partagez : rédigez une nouvelle publication dans le fil d’actualité pour Facebook et Instagram, puis programmez sa mise en ligne à une heure spécifique pertinente selon votre audience.

: rédigez une nouvelle publication dans le fil d’actualité pour Facebook et Instagram, puis programmez sa mise en ligne à une heure spécifique pertinente selon votre audience. Analysez : l’onglet Insights permet de voir les statistiques des performances en matière de couverture, d’interactions et de publications sur Facebook et Instagram.

: l’onglet Insights permet de voir les statistiques des performances en matière de couverture, d’interactions et de publications sur Facebook et Instagram. Développez votre audience : envisagez de booster une publication ou de créer une publicité pour améliorer la visibilité de votre contenu et les interactions des internautes.

Un outil pour quelles entreprises ?

Facebook dit qu'il a d'abord construit Facebook Business Suite avec les besoins des petites entreprises, car beaucoup ont été forcés par la pandémie de trouver de nouvelles façons d'atteindre les clients et de vendre en ligne. Cependant, le plan à long terme est de créer un ensemble d'outils pouvant être utilisés par toutes les entreprises, y compris les plus grandes. La société a pour objectif de s'attaquer à ce marché l'année prochaine. Business Suite sera également étendu pour inclure WhatsApp à l'avenir.



En lien avec l'actualité, Facebook a publié deux sondages offrant des informations sur les tendances des petites entreprises. Premièrement, le rapport mensuel sur l'état des petites entreprises dans le monde, produit en partenariat avec la Banque mondiale et l'OCDE, a révélé que les entreprises qui réalisent plus de 25% des ventes en ligne sont plus susceptibles de déclarer des ventes plus élevées cette année et sont moins susceptibles d'avoir employés licenciés.



Une deuxième étude détaille l'impact du COVID-19 sur les habitudes d'achat des consommateurs et l'utilisation des outils numériques. Près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré avoir dépensé plus d'argent en ligne dans l'ensemble depuis l'épidémie et 40% ont augmenté leur utilisation des médias sociaux et de la messagerie en ligne pour les recommandations de produits et d'affaires, selon Facebook.

Télécharger l'app gratuite Facebook Business Suite