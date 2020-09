Google dévoile le prix de son Pixel 5 par erreur

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Après la fuite de la fiche technique du Google Pixel 5 il y a quelques semaines, voilà que le prix pourrait lui aussi avoir été dévoilé à travers une erreur provenant de Google lui-même. Un prix moins élevé que le Pixel 4 pour la version 2020 ? Voyons ça ensemble.

Un Pixel 5 moins cher que le Pixel 4 ?

Google vient de faire fuiter "par erreur" le prix de son futur smartphone, le Pixel 5. C'est sur le compte Twitter de Google Japon à travers une vidéo (bien évidemment supprimée entre temps) que l'on a pu apercevoir le prix du smartphone en yens (monnaie au Japon).

Pour le Japon, le Pixel 5 devrait coûter 74 800 yens, si on le convertit en euros cela fait 607€, vous rajoutez les taxes et vous tombez sur un tarif d'environ 650€ pour la France. À noter que les caractéristiques de l'appareil ont déjà presque toutes fuitées, il ne manquait plus que le prix, voilà qui est fait.



On attend maintenant que Google officialise tout ça, peut-être dans 2 jours, mercredi 30 septembre 2020, dans une conférence officielle en ligne annoncée par le géant américain.



Source