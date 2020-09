L'iPhone 12 arrivera plus tôt que prévu pour la Corée du Sud

Depuis pas mal d'années, l'iPhone arrive toujours en retard pour la Corée. Cette année, cela pourrait enfin changer, la gamme iPhone 12 arriverait avec un léger voir aucun retard par rapport aux États-Unis.

Pas de retard pour la sortie de l'iPhone en Corée cette année ?

Habituellement dévoilé chaque année au mois de septembre, l'iPhone 12 a du retard en cette année 2020. La raison, on la connaît, cette pandémie mondiale qui n'en finit plus de nous embêter dans bien des domaines. Apple a donc changé ses plans pour cette année et le mois de septembre nous a réservé un keynote dédié aux nouveaux iPad et aux nouvelles Apple Watch. Pour les nouveaux iPhone 5G, il va falloir patienter jusqu'au mois d'octobre, exceptionnellement.



Les Coréens, semblent de leur côté avoir une bonne nouvelle concernant la sortie de l'iPhone 12. Le site The Korea Herald a annoncé que la gamme iPhone 12 pourrait arriver en avance en Corée du Sud par rapport aux précédents modèles. Habituellement, les nouveaux iPhone arrivent chez eux plus d'un mois après la sortie aux États-Unis.

Il y a deux raisons qui semblent justifier cette annonce, la première, c'est que la Corée est un pays déjà très développé au niveau de la 5G avec pas moins de 8 millions d'utilisateurs 5G (contrairement à la France qui n'en est qu'aux enchères, qui commencent aujourd'hui). Étant donné que toute la gamme de cette année devrait être compatible 5G, cela colle plutôt bien. La deuxième raison, c'est que sur le marché de la téléphonie en Corée, Samsung est le grand leader avec pas moins de 67% d'utilisateurs contre seulement 19% pour Apple.



Apple tente de se développer au maximum dans les endroits de la planète où la marque n'est pas encore leader du marché. On peut aussi penser à d'autres actions récentes, par exemple, l'ouverture de l'Apple Store en ligne en Inde.