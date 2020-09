La première bêta d'HarmonyOS arrive début 2021 chez Huawei

Il y a 3 heures

Alban Martin

5

Tout s'accélère du côté du géant chinois Huawei. Un ingénieur de la marque vient d'annoncer que le système d'exploitation HarmonyOS sera disponible en version bêta sur certains modèles Huawei dès le mois de janvier 2021. Une première étape rapidement suivie par un premier smartphone directement commercialisé sous l'alternative à Android et iOS.

Huawei mise tout sur HarmonyOS

Depuis le retrait de sa licence Android (qui englobe également les services Google), Huawei a du mettre les bouchées doubles sur son projet d'OS maison. Interrogé par ITHome, Dr. Wang Chenglu, président de la section Ingénierie logicielle chez Huawei, affirme que le futur système mobile a été développé dans les règles de l'art, et non en urgence après les sanctions américaines.

Certains disent que nous avons conçu HongmengOS [le nom d'HarmonyOS en Chine] à cause des sanctions. En fait, nous l'avons conçu avant, mais les sanctions nous ont poussé à accélérer. En fait, le développement de l'OS mobile maison a débuté dès 2012 dans le plus grand secret.

Sans surprise, une première bêta d'HarmonyOS sera bientôt disponible pour les développeurs dans le courant du mois de décembre 2020. Et dès janvier 2021, le programme bêta s'élargira avec les testeurs publics. En revanche, ne vous affolez pas, seule quelques modèles seront éligibles, sans que nous sachions encore lesquels. On parle des P40 et Mate 40, mais aussi (logiquement) des futurs P50. Les tests devraient avoir lieu en Chine, avant un déploiement mondial plus tard dans l'année.

Pour avoir une idée de la compatibilité, tous les smartphones fonctionnant avec EMUI 11 pourront se mettre à jour d'Android vers HarmonyOS, soit environ 40 modèles chez Huawei et Honor. Ensuite, viendront les premiers smartphones vendus directement sous HarmonyOS.



Le but premier est évidemment de reprendre la main, après une chute historique des ventes de près de 75%. Même pour 2021, les analystes sont loin d'être positifs avec une baisse continue. L'OS n'est pas la seule raison, Huawei devant également trouver un fondeur pour ses processeurs puisque TSMC (qui s'occupe désormais que d'Apple pour les smartphones) n'a plus le droit de répondre aux demandes du chinois et ses puces Kirin.