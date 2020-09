Facebook et Instagram fusionnent pour les messages privés

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Messenger et Instagram vont fusionner les messages privés afin que vous puissiez répondre à la même discussion sur l'une comme sur l'autre. Voyons ensemble ce que Facebook nous réserve après la publication de Business Suite il y a quelques jours.

Messenger & Instagram s'unissent

Cela fait un certain temps que cette rumeur circule et Facebook vient de le confirmer aujourd'hui avec le déploiement de la fusion attendue entre les deux messageries. Facebook ou du moins Messenger et Instagram vont fusionner leurs messageries privées. Concrètement, le but est de pouvoir répondre dans Messenger à l'une de vos discussions privées Instagram et vice-versa. Instagram appartenant à Facebook, cela peut paraître logique, WhatsApp qui appartient lui aussi au géant américain devrait également fusionner avec les deux autres un peu plus tard.

Facebook a donc pour objectif de mélanger ces 3 applications de messages privés dans le but de simplifier la vie des utilisateurs. Il est important de rappeler que seuls les messages privés sont amenés à apparaître sur l'autre application et qu'en aucun cas vos amis, votre fil d'actualité... apparaîtront ailleurs.



Cette grande nouveauté va commencer à se déployer doucement dans les prochains jours et sera disponible pour tout le monde d'ici quelques mois.

Il est vrai qu'en 2020, Facebook et donc Messenger sont utilisés par un public en moyenne plus âgé à l'inverse d'Instagram qui touche majoritairement un public plus jeune. Du coup dites-nous si cette nouveauté vous intéresse ou au contraire ne vous intéresse pas/plus du fait que vous n'en utilisez qu'une sur les deux.

