Google Meet : les appels illimités prolongés au 31 mars 2021

Il y a 54 min (Màj il y a 52 min)

Corentin Ruffin

Avec cette période de pandémie qui semble ne plus en finir, les entreprises ont eu tendance à opter pour le télétravail quand la chose était possible. Ainsi, nous avons assisté à un boom des applications de travail et de visioconférences.



Parmi ces dernières, une certaine Google Meet (v46.0.0, 133 Mo, iOS 12.0) a rencontré un fort succès sur l'App Store et le Play Store, permettant notamment des réunions jusqu'à 250 personnes.



Pour l'occasion, les développeurs avaient proposé les appels illimités, pour venir en aide aux entreprises. La bonne nouvelle, c'est que l'opération est prolongée jusqu'au 31 mars 2021.

Google Meet prolonge les appels illimités

Alors que les appels illimités devaient prendre fin au 30 septembre, voilà que l'équipe de Google Meet fait le choix de prolonger l'offre de gratuité, et ce, jusqu'au 31 mars 2021.

Grâce à Google Meet, tout le monde peut créer et rejoindre des visioconférences haute résolution rassemblant jusqu'à 250 personnes.

Si l'application et la gratuité vous intéressent, il vous suffit de vous connecter avec votre adresse Gmail pour profiter des appels audio ou vidéo sans limites de durée.



Attention tout de même, à partir du 1er avril 2021, la durée maximale des réunions gratuites sera à nouveau de 1 heure.



PS : la dernière version apporte la suppression du bruit pendants vos appels.



