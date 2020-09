Google Pixel 5 : le smartphone à 629€ abandonne le Face ID

Hier à 21:40

Medhi Naitmazi

6

Lors de son keynote de rentrée, Google vient d'annoncer le Pixel 5, le nouveau smartphone haut de gamme de la marque. Et comme chez Apple, les rumeurs ne s'y étaient pas trompées. On retrouve un téléphone compatible 5G et qui récupère une bonne partie du Pixel 4A.

Présentation du Pixel 5

En regardant le nouveau Pixel 5, on se dit qu'on a affaire avec un Pixel 4a. On retrouve en effet une hauteur de 144,7 mm et une largeur de 70,4 mm, le tout pour une diagonale qui atteint ici les 6 pouces et une dalle OLED Full HD+ (1 080 x 2 340 pixels) en 90 Hz. C'est plutôt intéressant, même si la protection en verre Gorilla Glass 6 n'est pas aussi costaude que celle d'un Note 20 de Samsung. Le tout certifié IPX8.

Les performances devraient être de bonne facture avec la puce Snapdragon 765G et 8 Go de RAM LPDDR4X. Encore une fois, la concurrence du côté d'Android fait mieux, mais il faudra voir avec un Android stock si le résultat est meilleur. Le tout est complété par 128 Go de stockage disque.



En revanche, la reconnaissance faciale du Pixel 4 du nom de Soli n'a pas été reconduite. Google a préféré revenir à un capteur d’empreintes au dos, le tout sécurisé par la puce Titan M.



Enfin, du côté de l'autonomie, le téléphone 2020 de Google tiendra la journée avec sa batterie de 4080 mAh, voire deux avec un mode économie d'énergie. C'est plutôt chiche quand on sait que tous les constructeurs tendent désormais vers deux jours au minimum. Pour se rattraper, Google propose la recharge sans fil (12 W) ainsi que la charge inversée pour recharger d'autres accessoires.

Tout pour la photo chez Google

Comme ses modèles précédents, Google se concentre finalement sur la partie photo avec deux objectifs arrières et un à l'avant. Voici le détail :

Capteur principal de 12 Mpx (photosites de 1,4 µm, ouverture f/1,7, stabilisation optique)

Capteur ultra grand-angle de 16 Mpx (107°, photosites de 1 µm, ouverture f/2,2)

Capteur avant de 8 Mpx (photosites de 1,12 µm, ouverture f/2)

Si les chiffres n'impressionnent pas sur le papier, on sait que Google mise énormément sur l’imagerie computationnelle (la fameuse IA combinée au ML) avec cette année des améliorations logicielles qui visent le mode HDR. La firme annonce des clichés plus clairs et plus équilibrés. Du côté du mode portrait, il est enfin compatible avec la vision de nuit.



Enfin, l'éditeur photo a été largement revu pour permettre plus de réglages post-production.



Et du côté de la vidéo, le Pixel 5 inaugure un mode « Cinematic Pan » qui stabilise l’image et prend en slow motion (2x) pour un côté plus cinématographique.



On risque de voir le Pixel 5 dans les tests et benchmarks photo très prochainement. Par contre, point de Lidar pour Google, alors qu'Apple prépare un énorme iPhone 12 Pro doté de nouvelles capacités.

Prix et date de sortie du Pixel 5

Le Google Pixel 5 est déjà disponible en précommande à 629 euros pour un lancement commercial le 15 octobre. Un prix canon par rapport à Samsung et Apple.



Si vous précommandez, vous aurez droit en cadeau à :

un casque Bose QC35

3 mois d’abonnement à YouTube Premium, à Stadia Pro et à Google Play Pass

100 Go de stockage sur Google One

