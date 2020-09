Twitter continue d'étendre les messages vocaux

En juin dernier, le célèbre réseau social Twitter (v8.23, 122 Mo, iOS 11.0) annonçait lancer une nouvelle fonctionnalité en test sur son application iOS : l'ajout de messages vocaux.



Une nouvelle façon du communiquer en plus du texte, des images et des vidéos et qui semble être une réussite puisque les responsables du site web viennent du communiquer autour d'une extension de la fonctionnalité.

We’re rolling out voice Tweets to more of you on iOS so we can keep learning about how people use audio.



Since introducing the feature in June, we've taken your feedback seriously and are working to have transcription available to make voice Tweets more accessible. (1/2)