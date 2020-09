Uber Moto est disponible à Paris, mais c’est pas donné

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

3

La plateforme de VTC Uber vient de lancer une nouvelle offre, non pas pour se faire livrer, mais pour se rendre quelque part encore plus vite autour de Paris avec Uber Moto. Disponible dans la capitale et dans plusieurs villes proches, Uber Moto est destiné «à tous ceux qui sont pressés ou à tous ceux qui aiment tout simplement gagner du temps». Et qui ont également un porte-monnaie conséquent.

Uber Moto pour quelles villes ?

Pour le lancement, le service Moto est uniquement disponible dans un petit périmètre avec Paris intra-muros (75), Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine et La Défense (92). À cela s’ajoute les aéroports d'Orly (94) et Roissy-Charles-de-Gaulle (95), évidemment.

Un service premium

Avec une cinquantaine de chauffeurs professionnels indépendants triés sur le volet, Uber Moto est à destination d’une certaine clientèle. Pour en profiter, il faut activer l'option «Uber Rewards», disponible gratuitement en un clic sur l'application. Ensuite, c’est comme pour réserver un Uber classique mais le prix en plus.



En effet, ce service premium est plus cher que Uber X, avec par exemple une course La Défense vers Saint-Lazare pour 55€ contre 25€ en Uber X. Cher, mais ce sont les prix pratiqués par les principales sociétés de taxi moto qui travaillent dans la région.

Et la sécurité ?

Côté sécurité, service premium oblige, Uber Moto fournit systématiquement aux clients un casque et des gants adaptés. Et coronavirus oblige, des sous-gants et une charlotte à usage unique sont également distribués.



