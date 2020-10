Monopoly Sudoku est de sortie sur iOS et Android (sauf en France)

Découvert en avant-première par nos soins il y a plus d'une semaine, voilà que Monopoly Sudoku est disponible sur nos mobiles. Il s'agit du nouveau jeu de Marmalade Game Studio qui nous avait proposé récemment le très bon Monopoly Poker. En revanche, l'application n'est pas référencée en France, alors qu'on la trouve en Belgique, au Canada, USA, etc.



Cette fois, le jeu de plateau de 1935 rencontre les grilles mathématiques du Sudoku, un autre passe-temps très populaire.



Regardez le trailer vidéo :

Mr MONOPOLY vous invite donc à vivre une nouvelle expérience Sudoku. Si le coeur du jeu est commun à tous les titres de Sudoku que l'on trouve sur les différentes plateformes, Monopoly Sudoku ajoute un peu de piment avec l'univers que l'on connait tous et qui sert à la progression des joueurs. En effet, à chaque fois que vous montez de niveau, vous vous déplacerez le long du tableau MONOPOLY, débloquant des avatars qui symboliseront votre avancement. Et pour monter votre niveau, il faudra relever les défis proposés par le jeu. En solo ou en multijoueurs, vous aurez de quoi faire avec l'école Sudoku, les matchs amicaux ou les championnats saisonniers en ligne. A la fin, vous devrez tout posséder, comme sur le jeu de plateau classique.



Pour apprendre, se perfectionner ou tout simplement s'amuser, Monopoly Sudoku est une excellente formule qui permet d'affronter ses amis ou des joueurs en ligne mais aussi d'acquérir des techniques avancées pour maîtriser le jeu de 1979 de l’Américain Howard Garns, lui-même inspiré du carré latin, ainsi que du problème des 36 officiers du mathématicien suisse Leonhard Eule.

Vous voulez battre vos amis plus rapidement et plus facilement ? Devenir le meilleur est facile lorsque vous apprenez les techniques ! Vous pouvez lire les trucs et astuces pour résoudre les grilles de Sudoku dans l'École de Sudoku. Prendre des notes n'est que le début !